Meta AI puede hacer muchas cosas y una de ellas es adivinar tu futuro. Suena de ciencia ficción pero no te asustes porque no es nada parecido a “Minority Report”. Hice varias pruebas y por fin conseguí que Meta AI haga un dibujo de mi futuro y su interpretación. Deberías probar lo mismo para poner a prueba el chatbot.

Aclaremos que Meta AI no tiene información suficiente para hacer una predicción sobre el futuro de cada usuario. De acuerdo con la compañía de Mark Zuckerberg, Meta AI usa “información online disponible públicamente e información con licencia. También utilizamos la información que compartiste en los productos y servicios de Meta. Por ejemplo, publicaciones o fotos con sus descripciones. No usamos el contenido de tus mensajes privados con amigos y familiares para entrenar a nuestras IA”. Si bien Meta accede a datos personales, el sistema de IA no vincula la información con cada usuario.

Las adivinanzas que pidas a Meta AI, por lo tanto, está basado en información aleatoria y no corresponde a los datos relacionados con quien pregunta. Es por esta razón que Meta AI no responde a quienes preguntan directamente por su futuro sino recién cuando pides que adivine el devenir.

La respuesta que obtuve de Meta AI fue la siguiente:

Aquí te presento una visión más detallada de cómo imagino tu futuro:

Carrera y logros:

Alcanzas tus metas profesionales y te conviertes en un experto en tu campo.

Desarrollas proyectos innovadores y significativos que te apasionan.

Recibes reconocimientos y premios por tus logros.

Relaciones y amor:

Conoces a alguien especial con quien compartes una conexión profunda y significativa.

Construyes una relación basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo.

Te rodeas de amigos y familiares que te apoyan y te motivan.

Crecimiento personal:

Desarrollas nuevas habilidades y pasatiempos que te permiten crecer como persona.

Aprendes a manejar tus emociones y a mantener una actitud positiva.

Te conviertes en una versión mejorada de ti mismo.

Viajes y exploración:

Viajas a lugares nuevos y emocionantes, experimentando diferentes culturas y paisajes.

Te aventuras en actividades que te permiten sentirte vivo y conectado con el mundo.

Descubres nuevos lugares favoritos que te inspiran y te llenan de energía.

Felicidad y plenitud:

Encuentras un equilibrio entre tu vida personal y profesional.

Te sientes realizado y satisfecho con tus logros y decisiones.

Te rodeas de amor, risas y momentos de felicidad.

Con toda la información obtenida de Meta AI, le pedí al sistema que haga un dibujo a partir de lo que adivinó. El resultado fue el siguiente:

Dibujo hecho por Meta AI

Guía para activar Meta AI en Android y iOS

¿Quieres hacer lo mismo pero no aparece el botón en tu celular? Si tienes un dispositivo con sistema Android, deberás acudir a la tienda virtual Google Play y buscar la página de WhatsApp. Allí sabrás si es que hay una nueva versión disponible o, de tenerlo actualizado, si es que tendrás que esperar a que Meta disponga de Meta AI en tu celular hasta nuevo aviso.

En el caso de iOS, el procedimiento es prácticamente el mismo: ingresa a App Store y busca WhatsApp en el catálogo para saber si es que hay una actualización pendiente. Si no hay novedades, no queda otra que seguir esperando a que tu dispositivo sea elegido para Meta AI.

