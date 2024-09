Los desarrolladores de aplicaciones para Android y iOS han liberado sus softwares de pago para que cualquiera pueda instalarlos sin gastar ni un centavo. Entre las ofertas para el fin de semana, hay una en especial que merece tu atención.

“Image to pdf Converter” es una aplicación desarrollada por Yogesh Dama que permite a los usuarios convertir sus imágenes a formato PDF, ideal para presentar fotos de manera profesional, como en portafolios, informes o presentaciones de proyectos, ya que mantiene el diseño y el formato consistentes en cualquier dispositivo.

El software también ofrece un explorador de archivos incorporado para administrar y compartir archivos convertidos, así como la opción de comprimir los archivos PDF.

Otra buena razón para descargar el aplicativo es la seguridad de tu información. Los pueden protegerse con contraseña, lo que añade una capa de seguridad para fotos sensibles o privadas, e impide la modificación o edición no autorizada de las imágenes.

Apúrate en descargar “Image to pdf Converter” porque la oferta seguirá disponible por tiempo limitado. Podrás ejecutarlo sin problemas en las versiones Android 6 para adelante.

Descarga más aplicaciones de pago

¿Con ganas de probar más aplicaciones de pago gratis? Te dejamos una breve descripción de las apps que están disponibles actualmente en el mercado online para el fin de semana. Los enlaces te llevarán a la tienda oficial de cada sistema operativo.

Aplicaciones en Google Play

QR Barcode and Scanner Pro ( US$4,99 ): escanee códigos QR y de barras con esta aplicación.

( ): escanee códigos QR y de barras con esta aplicación. Photos Charging Slideshow ( US$0,99 ): la próxima vez que cargue su teléfono inteligente, ¿por qué no hacer que reproduzca una serie de presentaciones de diapositivas?

( ): la próxima vez que cargue su teléfono inteligente, ¿por qué no hacer que reproduzca una serie de presentaciones de diapositivas? Bookmark Manager ( US$0,99 ): administre las URL en su teléfono inteligente desde un lugar central con esta aplicación.

( ): administre las URL en su teléfono inteligente desde un lugar central con esta aplicación. Dark Screen Filter ( US$0,99 ): un filtro de pantalla oscura basado en software que te ayudará a dormir mejor por la noche.

Aplicaciones en App Store

Spyglass ( US$5,99 ): aquí hay una aplicación de GPS sin conexión que resulta útil siempre que estés al aire libre o disfrutes de aventuras todoterreno.

( ): aquí hay una aplicación de GPS sin conexión que resulta útil siempre que estés al aire libre o disfrutes de aventuras todoterreno. The Wonder Weeks ( US$5,99 ): se trata de las primeras veces que tienes un bebé, así que asegúrate de estar ahí para registrarlas todas.

( ): se trata de las primeras veces que tienes un bebé, así que asegúrate de estar ahí para registrarlas todas. Origami Paper Fold ( US$2,49 ): diviértete haciendo origami como todo un profesional.

( ): diviértete haciendo origami como todo un profesional. Epica 2 Pro ( US$0,99 ): transforma tus fotos, especialmente las de retrato, en una experiencia totalmente diferente con este monstruoso filtro.

( ): transforma tus fotos, especialmente las de retrato, en una experiencia totalmente diferente con este monstruoso filtro. Interval Timer for Tasks ( US$6,99 ): si usted funciona como un reloj, ¿por qué no tener una herramienta como esta aplicación para ayudarle a controlar el tiempo de cada tarea?

Atención con los APK en tu celular

Las aplicaciones de pago a través de APK no son la mejor solución para la seguridad de tu teléfono. Sucede que hay fuentes no oficiales que no revisan el contenido de los ficheros para Android. Puedes descargar malwares, virus o spywares que pueden robar tus datos personales, dañar el dispositivo o facilitar el acceso a los ciberdelincuentes.

Google Play y App Store, en cambio, tienen políticas de seguridad para revisar el contenido de cada aplicación. Los filtros no son perfectos y hubo casos de vulnerabilidades al sistema pero ofrecen una capa más de seguridad y confianza a los usuarios. No está de más revisar los comentarios y el puntaje de la comunidad a cada aplicación que piensas instalar en tu smartphone.

