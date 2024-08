Los desarrolladores de aplicativos para Android y iOS tienen novedades para los usuarios que buscan ahorrar en la descarga de servicios exclusivos. De toda la lista que tenemos para ti este fin de semana, hay un programa que merece una oportunidad porque te ayudará en las fotos de tus viajes.

Timestamp Cam es una aplicación de pago gratis que hoy puedes descargar desde App Store en todos los modelos de Apple desde 2020. Lo que hace el programa es agregar datos, ubicación y más a tus fotos y videos.

“Nunca más tendrás que adivinar cuándo y dónde se tomaron tus fotos. La aplicación agrega automáticamente la siguiente información: sello de fecha y hora, sello de ubicación (coordenadas GPS) y sello de temperatura”, reza la descripción en la tienda de Apple.

Aconsejamos la instalación del software si eres de los que toman cientos de fotos cuando viajan y especialmente si estás en tour, porque acudes a varios sitios en un solo día y la memoria es frágil para recordar la ubicación de cada instantánea.

Aplicaciones de pago gratis para Android y iOS

¿Con ganas de probar más aplicaciones de pago gratis? Te dejamos una breve descripción de las apps que están disponibles actualmente en el mercado online para el fin de semana. Los enlaces te llevarán a la tienda oficial de cada sistema operativo.

Aplicaciones en Google Play

Always On Display Pro ( US$2,49 ): ten toda la información que quieras en tu pantalla de bloqueo todo el tiempo.

Aplicaciones en App Store

Weather: It is nice outside ( US$0,99 ): una aplicación meteorológica que te ayudará a saber si debes llevar paraguas o usar protector solar la próxima vez que salgas.

( ): una aplicación meteorológica que te ayudará a saber si debes llevar paraguas o usar protector solar la próxima vez que salgas. Light Meter ( US$3,99 ): para tomar fotografías de gran calidad, debes asegurarte de que el balance de luz sea correcto.

( ): para tomar fotografías de gran calidad, debes asegurarte de que el balance de luz sea correcto. Timestamp Cam ( US$9,99 ): agrega detalles de fecha, GPS y hora a tus fotos y videos para ayudarte a refrescar tu memoria cada vez que mires hacia atrás.

( ): agrega detalles de fecha, GPS y hora a tus fotos y videos para ayudarte a refrescar tu memoria cada vez que mires hacia atrás. Filterious Photo Filters ( US$2,99 ): mejora tus fotos con más filtros de calidad.

( ): mejora tus fotos con más filtros de calidad. Christmas Countdown ( US$0,99 ): el tiempo pasa rápido y la Navidad está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué no tener un temporizador de cuenta regresiva para recordártelo?

Atención con los APK en tu celular

Las aplicaciones de pago a través de APK no son la mejor solución para la seguridad de tu teléfono. Sucede que hay fuentes no oficiales que no revisan el contenido de los ficheros para Android. Puedes descargar malwares, virus o spywares que pueden robar tus datos personales, dañar el dispositivo o facilitar el acceso a los ciberdelincuentes.

Google Play y App Store, en cambio, tienen políticas de seguridad para revisar el contenido de cada aplicación. Los filtros no son perfectos y hubo casos de vulnerabilidades al sistema pero ofrecen una capa más de seguridad y confianza a los usuarios. No está de más revisar los comentarios y el puntaje de la comunidad a cada aplicación que piensas instalar en tu smartphone.

