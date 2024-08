Hay gente que simplemente desaparece de WhatsApp. Es probable que el contacto haya cambiado de número telefónico o, en el peor de los casos, has sido bloqueado por alguna razón. No saber cuál es la situación hace que haya incertidumbre sobre la calidad del vínculo con el contacto. Meta no tiene una solución para circunstancias así, pero WhatsApp Plus tiene la solución.

WhatsApp Plus es un mod no oficial de WhatsApp original desarrollado por Meta. Esta versión ofrece a los usuarios funciones exclusivas que incluso evaden las restricciones de WhatsApp. Puedes personalizar la interfaz, hacer uso de temas predefinidos, enviar mensajes masivos y mucho más.

Entre las novedades de la actualización WhatsApp Plus v18.00 encontramos la lista de contactos que han bloqueado al usuario. Acceder a la función es un proceso sencillo: solo debes ingresar al menú Ajustes y seleccionar la opción “Funciones Plus”. Allí deberás hacer clic en “¿Quién te ha bloqueado?” para visualizar los resultados.

Los desarrolladores explican que es posible haber sido bloqueado sin enviar mensajes y la herramienta es capaz de detectar si este es el caso.

Hay maneras de saber que has sido bloqueado sin descargar WhatsApp Plus. Solo debes estar atento a las siguientes señales porque no recibirás una notificación explícita cuando una cuenta bloquea al usuario.

No ves el estado en línea: si la persona está en línea o ha estado en línea recientemente, pero no ves su estado, es posible que te haya bloqueado. No ves la hora de la última conexión: si no ves la hora de la última conexión de la persona, es posible que te haya bloqueado. Los mensajes no se envían: si tus mensajes no se envían o siempre aparecen con un tick gris (sin doble tick azul), es posible que te haya bloqueado. No puedes ver su foto de perfil: si no puedes ver la foto de perfil de la persona, es posible que te haya bloqueado. No puedes llamar o enviar mensajes de voz: si no puedes llamar o enviar mensajes de voz a la persona, es posible que te haya bloqueado.

Descarga WhatsApp Plus v18.00 en tu celular

Sigue la ruta Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats en tu teléfono Android

en tu teléfono Dale clic en hacer copia de seguridad en Google Drive para traspasar tus chats en la nueva app.

Desinstala la aplicación oficial de WhatsApp.

Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus v18.00 desde este enlace .

. Activa la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas .

y dale clic en o . Abre el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta concluir la descarga.

Accede a WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono.

e ingresar tu número de teléfono. Ahora restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales.

Los riesgos de WhatsApp Plus

WhatsApp advierte sobre el uso de modificaciones (mods) porque es sancionado con la suspensión temporal de la cuenta, lo que significa perder acceso por un período de horas o días. En foros como Quora, los usuarios de WhatsApp Plus explican que el sistema de Meta detecta actividades inusuales para imponer sanciones. Por ejemplo, si envías el mismo mensaje a más de 100 personas desconocidas diariamente o si eres bloqueado o reportado por entre cuatro y seis personas en una hora, los desarrolladores de WhatsApp pueden identificar el uso indebido de un mod que sortea las restricciones del chat.

El problema se agrava si persistes en estas prácticas con WhatsApp Plus. Meta podría optar por la suspensión permanente de tu número telefónico, dejando como única opción contactar al Centro de ayuda de WhatsApp. Para ello, puedes tocar “Solicitar revisión” dentro de la aplicación. Enviar múltiples reportes no servirá de nada; solo queda esperar pacientemente el veredicto de la compañía.

