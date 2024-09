WhatsApp se ha convertido en la aplicación favorita de los usuarios para poder chatear no solo con sus familiares que se encuentran en el extranjero, sino también poder hablar a través de llamadas, videollamadas, entre otros. Pero hay una función que pocos se han dado cuenta de que existía y hoy te la contamos.

Se espera que WhatsApp agregue pestañas para poder desactivar Meta AI, además de una opción para controlar mejor tu privacidad, aunque también añadirá un botón que evitará que te estreses en caso veas el contador de mensajes.

Si bien aún están en prueba en la plataforma Beta, la función que te decimos ya está disponible en todos los celulares del mundo y se puede activar presionando por segundos un botón de las pestañas de filtros.

Eso sí, no hay necesidad de emplear la versión modificada o los denominados APK para obtenerla, ya que muchas de estas suelen quedarse con los datos de tu información personal, número de WhatsApp y hasta tu nombre.

Esta es la función que pocos han descubierto en WhatsApp

El botón que debes activar se encuentra en la pestaña filtros de WhatsApp. Lo primero que debes hacer será ingresar a la app y deslizar todas las conversaciones hacia abajo.

De esa manera notarás una serie de opciones donde se muestran palabras como “Leídos”, “Sin leer”, “Grupos”, “Favoritos”.

Pero si pulsas más de un segundo la pestaña de “Grupos”, observarás un nuevo botón que dice “Marcar como leído”.

Con ello todos los mensajes que recibas en un grupo de WhatsApp, que suelen ser cientos porque todos interactúan allí, se habrán leído rápidamente. Eso significa que no observarás el contador.

Lo bueno es que esto también se puede hacer si pulsas sobre el botón de “Todos”. Una de las cosas que siempre te pueden estresar en WhatsApp es el contador y la cantidad de mensajes que no has visto. No solo te traerá paz mental, sino que no te preocuparás por no haber respondido.

En caso te molesten demasiado los grupos, también puedes evitar que te lleguen notificaciones de mensajes y llamadas empleando estas funciones:

Primero anda al grupo de WhatsApp.

Luego presiona sobre la foto de perfil.

A continuación pulsa donde dice “Notificaciones”.

En el apartado de Mensajes deberás seleccionar que siempre deseas apagar los sonidos cuando recibas un texto.

Mientras que en el caso de las llamadas, solo presiona que Sí. Asimismo elige la opción de “Siempre”.

De esa manera también no te causará ansiedad el hecho de que suene tu smartphone a cada rato o estés pendiente a los mensajes y pierdas la noción del tiempo.

