Este 21 de septiembre de 2026, las flores amarillas vuelven a convertirse en protagonistas de las redes sociales y de los mensajes entre parejas, amigos y seres queridos. La tradición de regalar estos coloridos ramos ha hecho que cada año más personas busquen imágenes bonitas para compartir y sorprender a alguien especial a través de WhatsApp.
Si quieres sumarte a esta popular costumbre, aquí encontrarás 20 imágenes bonitas de flores amarillas que puedes enviar directamente por WhatsApp este 21 de septiembre. Elige tu favorita, acompáñala con un mensaje especial y convierte un sencillo detalle virtual en una forma de expresar cariño, amor y buenos deseos.
20 imágenes bonitas de flores amarillas para enviar por WhatsApp
Un momento especial para compartir con tu persona especial; te mostramos imágenes que puedes enviar por WhatsApp y algunas frases.
- “Si pudiera guardar en un ramo todo lo que siento por ti, elegiría flores amarillas para que nunca olvides cuánto iluminas mis días”.
- “No sé cuánto tiempo durarán estas flores, pero quiero que sepas que lo que siento por ti florece cada día un poco más”.
- “Te regalo flores amarillas para decirte, sin demasiadas palabras, que me haces feliz de una manera que nadie más consigue”.
- “Llegan estas flores a tus manos, pero llevan escondido un pedacito de mi corazón, ese que siempre encuentra su lugar cuando está contigo.
- “Si la felicidad pudiera convertirse en flores, seguramente tendría tu sonrisa y el color amarillo de este ramo”.
- “No necesito una fecha especial para recordarte cuánto te quiero, pero hoy tengo una excusa perfecta para llenar tus manos de flores y tu corazón de cariño”.
- “Ojalá estas flores duren lo suficiente para recordarte que, mientras estés en mi vida, siempre habrá alguien deseando verte florecer”.
- “Te regalo estas flores porque hay amistades que merecen florecer para siempre, y la nuestra es una de ellas”.
- “El amarillo representa alegría, y tú has sido muchas veces esa alegría que llegó justo cuando más la necesitaba”.
- “Que estas flores iluminen tu día como tú has iluminado tantos de los míos con una palabra, una sonrisa o simplemente estando ahí”.
- “Hay personas que llegan a nuestra vida y dejan recuerdos; tú llegaste para dejar momentos que quiero conservar para siempre”.
- “Un ramo de flores amarillas para agradecerte por cada risa, cada consejo y cada momento en el que supiste estar sin que tuviera que pedirlo”.
- “Que nunca te falten motivos para sonreír, sueños por cumplir y amigos que celebren contigo cada pequeño triunfo”.
- “Nuestra amistad es como estas flores: nació de algo sencillo, creció con el tiempo y hoy tiene un lugar especial en mi corazón”.
- “No hace falta decir demasiado cuando existe una amistad verdadera. Estas flores solo vienen a recordarte cuánto te quiero y valoro.”
- “Para una persona que convierte los días comunes en recuerdos extraordinarios: que estas flores te devuelvan un poquito de toda la alegría que entregas.”
- “Que este ramo sea un pequeño recordatorio de algo enorme: pase lo que pase, siempre tendrás en mí a alguien que celebra tu felicidad”.
- “Te regalo estas flores para agradecerte por ser esa presencia que hace que los días difíciles parezcan un poco más fáciles.”
- “Hay personas que son hogar sin necesidad de tener una dirección. Tú eres una de ellas.”
- “Que estas flores llenen tu día de luz y te recuerden que eres profundamente querido, incluso en aquellos momentos en los que no lo notes.”
- “Estas flores no alcanzan para agradecerte todo lo que has hecho por mí, pero llevan consigo algo sincero: mi cariño y mi gratitud.”
- “Para ti, que has sido luz en mis días grises: que nunca olvides lo importante que eres para quienes tenemos la suerte de compartir la vida contigo.”
- “Te regalo amarillo porque hay personas que merecen recibir un poco de la misma luz que dejan en la vida de los demás.”
- “Que cada flor de este ramo represente un deseo: que tengas días llenos de paz, momentos felices y razones para seguir sonriendo.”
- “No siempre encontramos las palabras para decir cuánto queremos a alguien. Por eso hoy dejo que estas flores hablen por mí.”
- “Estas flores pueden marchitarse con el tiempo, pero el cariño con el que te las regalo permanecerá mucho después de que el último pétalo haya caído.”
- Hoy quise que el amarillo llegara a tus manos antes que cualquier palabra.
- Este ramo lleva escondido un pensamiento que tiene tu nombre.
- Entre tantas flores, elegí las amarillas porque me hicieron pensar en ti.
- Entre tantas flores, elegí las amarillas porque me hicieron pensar en ti.
- Hay detalles que no necesitan explicación cuando vienen del corazón.
- Que estas flores sean el comienzo de un día lleno de momentos bonitos.
- Que estas flores sean el comienzo de un día lleno de momentos bonitos.
- Pensé en qué podía regalarte y terminé eligiendo algo tan especial como tú.
- Cada flor de este ramo representa una razón diferente para quererte.
- No encontré una manera más bonita de decirte que ocupas un lugar importante en mi vida.
- Hoy quería dejarte un detalle que pudieras mirar y recordar cuánto te quiero.
- Si este ramo pudiera guardar recuerdos, estaría lleno de los nuestros.
- Las flores llegan hoy, pero el sentimiento viene de mucho antes.
- Este ramo es una pequeña celebración de todo lo que somos juntos.
- Te regalo estas flores porque compartir la vida contigo merece ser celebrado.
- Que cada vez que mires este ramo recuerdes este momento entre nosotros.
- El amarillo de estas flores me recordó la alegría que traes a mi vida.
- No hay mejor destino para estas flores que llegar hasta ti.
- Este detalle nació de un pensamiento sencillo: quería hacerte feliz.
- Me gusta imaginar todos los recuerdos que todavía nos faltan por construir.
- Contigo, cualquier pequeño detalle puede convertirse en una historia que recordar.
- Este ramo es una pausa para celebrar que nuestros caminos se encontraron.
- Qué bonito es tener a alguien a quien sorprender sin necesitar una razón.
- Hoy quiero celebrar tu presencia y todo lo que compartimos.
- El mejor lugar para estas flores es junto a la persona que quiero.
- Hay regalos que duran poco en las manos, pero mucho tiempo en el recuerdo.
- Que este ramo sea una fotografía de un momento feliz entre los dos.
- Me encanta saber que todavía puedo sorprenderte.
- Hoy quiero que el mundo se detenga un instante para nosotros.
- Estas flores son una forma de decirte que sigo disfrutando cada capítulo de nuestra historia.
- No sé qué traerá el futuro, pero quiero seguir descubriéndolo contigo.
Te compartimos estas 20 imágenes y algunos mensajes para que puedas enviar por WhatsApp a tu ser querido este 21 de septiembre y puedas sorprenderla con sus flores amarillas.