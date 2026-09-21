Te compartimos 20 imágenes bonitas para enviar a tu pareja, amistad o ser querido por WhatsApp este 21 de septiembre y expresar tus sentimientos con las flores amarillas. FOTO: Imagen creada por Gemini para Depor.
Te compartimos 20 imágenes bonitas para enviar a tu pareja, amistad o ser querido por WhatsApp este 21 de septiembre y expresar tus sentimientos con las flores amarillas. FOTO: Imagen creada por Gemini para Depor.

Este 21 de septiembre de 2026, las vuelven a convertirse en protagonistas de las redes sociales y de los mensajes entre parejas, amigos y seres queridos. La tradición de regalar estos coloridos ramos ha hecho que cada año más personas busquen imágenes bonitas para compartir y sorprender a alguien especial a través de WhatsApp.

Si quieres sumarte a esta popular costumbre, aquí encontrarás 20 imágenes bonitas de flores amarillas que puedes enviar directamente por WhatsApp este 21 de septiembre. Elige tu favorita, acompáñala con un mensaje especial y convierte un sencillo detalle virtual en una forma de expresar cariño, amor y buenos deseos.

20 imágenes bonitas de flores amarillas para enviar por WhatsApp

Un momento especial para compartir con tu persona especial; te mostramos imágenes que puedes enviar por WhatsApp y algunas frases.

  • “Si pudiera guardar en un ramo todo lo que siento por ti, elegiría flores amarillas para que nunca olvides cuánto iluminas mis días”.
  • “No sé cuánto tiempo durarán estas flores, pero quiero que sepas que lo que siento por ti florece cada día un poco más”.
  • “Te regalo flores amarillas para decirte, sin demasiadas palabras, que me haces feliz de una manera que nadie más consigue”.
“Cada flor es un alma floreciendo en la naturaleza, y cada sonrisa es un rayo de positividad en el mundo” - Desconocido | Foto de Sergey Shmidt en Unsplash / Composición Depor.
“Cada flor es un alma floreciendo en la naturaleza, y cada sonrisa es un rayo de positividad en el mundo” - Desconocido | Foto de Sergey Shmidt en Unsplash / Composición Depor.
  • “Llegan estas flores a tus manos, pero llevan escondido un pedacito de mi corazón, ese que siempre encuentra su lugar cuando está contigo.
  • “Si la felicidad pudiera convertirse en flores, seguramente tendría tu sonrisa y el color amarillo de este ramo”.
  • “No necesito una fecha especial para recordarte cuánto te quiero, pero hoy tengo una excusa perfecta para llenar tus manos de flores y tu corazón de cariño”.
"Nuestra amistad es como estas flores: nació de algo sencillo, creció con el tiempo y hoy tiene un lugar especial en mi corazón". FOTO: Imagen creada por Gemini.
"Nuestra amistad es como estas flores: nació de algo sencillo, creció con el tiempo y hoy tiene un lugar especial en mi corazón". FOTO: Imagen creada por Gemini.
  • “Ojalá estas flores duren lo suficiente para recordarte que, mientras estés en mi vida, siempre habrá alguien deseando verte florecer”.
  • “Te regalo estas flores porque hay amistades que merecen florecer para siempre, y la nuestra es una de ellas”.
“El amor es la flor que tienes que dejar crecer” - John Lennon | Imagen de Monoar Rahman Rony en Pixabay / Composición Depor.
“El amor es la flor que tienes que dejar crecer” - John Lennon | Imagen de Monoar Rahman Rony en Pixabay / Composición Depor.
  • “El amarillo representa alegría, y tú has sido muchas veces esa alegría que llegó justo cuando más la necesitaba”.
  • “Que estas flores iluminen tu día como tú has iluminado tantos de los míos con una palabra, una sonrisa o simplemente estando ahí”.
  • “Hay personas que llegan a nuestra vida y dejan recuerdos; tú llegaste para dejar momentos que quiero conservar para siempre”.
“Cada flor es un alma floreciendo en la naturaleza, y cada sonrisa es un rayo de positividad en el mundo” - Desconocido | Foto de Sergey Shmidt en Unsplash / Composición Depor.
“Cada flor es un alma floreciendo en la naturaleza, y cada sonrisa es un rayo de positividad en el mundo” - Desconocido | Foto de Sergey Shmidt en Unsplash / Composición Depor.
  • “Un ramo de flores amarillas para agradecerte por cada risa, cada consejo y cada momento en el que supiste estar sin que tuviera que pedirlo”.
  • “Que nunca te falten motivos para sonreír, sueños por cumplir y amigos que celebren contigo cada pequeño triunfo”.
  • “Nuestra amistad es como estas flores: nació de algo sencillo, creció con el tiempo y hoy tiene un lugar especial en mi corazón”.
“Una flor no puede florecer sin sol, y el hombre no puede vivir sin amor” - Max Muller | Imagen de HeungSoon en Pixabay / Composición Depor.
“Una flor no puede florecer sin sol, y el hombre no puede vivir sin amor” - Max Muller | Imagen de HeungSoon en Pixabay / Composición Depor.
  • “No hace falta decir demasiado cuando existe una amistad verdadera. Estas flores solo vienen a recordarte cuánto te quiero y valoro.”
  • “Para una persona que convierte los días comunes en recuerdos extraordinarios: que estas flores te devuelvan un poquito de toda la alegría que entregas.”
"Hay personas que llegan a nuestra vida y dejan recuerdos; tú llegaste para dejar momentos que quiero conservar para siempre". Imagen creada por la IA de Gemini.
"Hay personas que llegan a nuestra vida y dejan recuerdos; tú llegaste para dejar momentos que quiero conservar para siempre". Imagen creada por la IA de Gemini.
  • “Que este ramo sea un pequeño recordatorio de algo enorme: pase lo que pase, siempre tendrás en mí a alguien que celebra tu felicidad”.
  • “Te regalo estas flores para agradecerte por ser esa presencia que hace que los días difíciles parezcan un poco más fáciles.”
“Como las flores, nosotros también podemos elegir florecer incluso en condiciones difíciles” - Desconocido | Foto de aaron farris en Unsplash / Composición Depor.
“Como las flores, nosotros también podemos elegir florecer incluso en condiciones difíciles” - Desconocido | Foto de aaron farris en Unsplash / Composición Depor.
  • “Hay personas que son hogar sin necesidad de tener una dirección. Tú eres una de ellas.”
  • “Que estas flores llenen tu día de luz y te recuerden que eres profundamente querido, incluso en aquellos momentos en los que no lo notes.”
  • “Estas flores no alcanzan para agradecerte todo lo que has hecho por mí, pero llevan consigo algo sincero: mi cariño y mi gratitud.”
“La Tierra ríe en las flores, y tú también puedes hacerlo” - Ralph Waldo Emerson | Imagen de Ilo en Pixabay / Composición Depor.
“La Tierra ríe en las flores, y tú también puedes hacerlo” - Ralph Waldo Emerson | Imagen de Ilo en Pixabay / Composición Depor.
  • “Para ti, que has sido luz en mis días grises: que nunca olvides lo importante que eres para quienes tenemos la suerte de compartir la vida contigo.”
  • “Te regalo amarillo porque hay personas que merecen recibir un poco de la misma luz que dejan en la vida de los demás.”
“En la quietud de un jardín, las flores amarillas susurran secretos de alegría a quienes las escuchan” - Desconocido | Foto de Jessica Lewis en Pexels / Composición Depor.
“En la quietud de un jardín, las flores amarillas susurran secretos de alegría a quienes las escuchan” - Desconocido | Foto de Jessica Lewis en Pexels / Composición Depor.
  • “Que cada flor de este ramo represente un deseo: que tengas días llenos de paz, momentos felices y razones para seguir sonriendo.”
  • “No siempre encontramos las palabras para decir cuánto queremos a alguien. Por eso hoy dejo que estas flores hablen por mí.”
  • “Estas flores pueden marchitarse con el tiempo, pero el cariño con el que te las regalo permanecerá mucho después de que el último pétalo haya caído.”
“Un día mirarás atrás y verás que todo el tiempo estabas floreciendo” - Desconocido | Imagen de Petra en Pixabay / Composición Depor.
“Un día mirarás atrás y verás que todo el tiempo estabas floreciendo” - Desconocido | Imagen de Petra en Pixabay / Composición Depor.
  • Hoy quise que el amarillo llegara a tus manos antes que cualquier palabra.
  • Este ramo lleva escondido un pensamiento que tiene tu nombre.
  • Entre tantas flores, elegí las amarillas porque me hicieron pensar en ti.
Imágenes bonitas del día de regalar flores amarillas para enviar por WhatsApp este 21 de septiembre de 2026. Foto creada por la IA de Gemini.
Imágenes bonitas del día de regalar flores amarillas para enviar por WhatsApp este 21 de septiembre de 2026. Foto creada por la IA de Gemini.
  • Entre tantas flores, elegí las amarillas porque me hicieron pensar en ti.
  • Hay detalles que no necesitan explicación cuando vienen del corazón.
  • Que estas flores sean el comienzo de un día lleno de momentos bonitos.
“Amarillo: el color de la calidez, la alegría y las infinitas posibilidades” - Desconocido | Imagen de NoName_13 en Pixabay / Composición Depor.
“Amarillo: el color de la calidez, la alegría y las infinitas posibilidades” - Desconocido | Imagen de NoName_13 en Pixabay / Composición Depor.
  • Que estas flores sean el comienzo de un día lleno de momentos bonitos.
  • Pensé en qué podía regalarte y terminé eligiendo algo tan especial como tú.
  • Cada flor de este ramo representa una razón diferente para quererte.
  • No encontré una manera más bonita de decirte que ocupas un lugar importante en mi vida.
“La amistad es como una flor amarilla brillante que nunca pierde su tono vibrante” - Desconocido | Foto de Pixabay / Composición Depor.
“La amistad es como una flor amarilla brillante que nunca pierde su tono vibrante” - Desconocido | Foto de Pixabay / Composición Depor.
  • Hoy quería dejarte un detalle que pudieras mirar y recordar cuánto te quiero.
  • Si este ramo pudiera guardar recuerdos, estaría lleno de los nuestros.
  • Las flores llegan hoy, pero el sentimiento viene de mucho antes.
"Hoy quería dejarte un detalle que pudieras mirar y recordar cuánto te quiero", anónimo. Imagen creada por la IA de Gemini.
"Hoy quería dejarte un detalle que pudieras mirar y recordar cuánto te quiero", anónimo. Imagen creada por la IA de Gemini.
  • Este ramo es una pequeña celebración de todo lo que somos juntos.
  • Te regalo estas flores porque compartir la vida contigo merece ser celebrado.
  • Que cada vez que mires este ramo recuerdes este momento entre nosotros.
“Donde el amarillo florece, la felicidad le sigue” - Desconocido | Imagen de Pexels en Pixabay / Composición Depor.
“Donde el amarillo florece, la felicidad le sigue” - Desconocido | Imagen de Pexels en Pixabay / Composición Depor.
  • El amarillo de estas flores me recordó la alegría que traes a mi vida.
  • No hay mejor destino para estas flores que llegar hasta ti.
  • Este detalle nació de un pensamiento sencillo: quería hacerte feliz.
“Cuando la vida te regale flores amarillas, abraza la felicidad” - Desconocido | Foto de Maria Tyutina en Pexels / Composición Depor.
“Cuando la vida te regale flores amarillas, abraza la felicidad” - Desconocido | Foto de Maria Tyutina en Pexels / Composición Depor.
  • Me gusta imaginar todos los recuerdos que todavía nos faltan por construir.
  • Contigo, cualquier pequeño detalle puede convertirse en una historia que recordar.
  • Este ramo es una pausa para celebrar que nuestros caminos se encontraron.
“Como las flores al sol de la mañana, que tu día esté lleno de brillo y esperanza” - Desconocido | Foto de Ra Dragon en Unsplash / Depor.
“Como las flores al sol de la mañana, que tu día esté lleno de brillo y esperanza” - Desconocido | Foto de Ra Dragon en Unsplash / Depor.
  • Qué bonito es tener a alguien a quien sorprender sin necesitar una razón.
  • Hoy quiero celebrar tu presencia y todo lo que compartimos.
  • El mejor lugar para estas flores es junto a la persona que quiero.
"Qué bonito es tener a alguien a quien sorprender sin necesitar una razón", anónimo. Imagen creada por la IA de Gemini.
"Qué bonito es tener a alguien a quien sorprender sin necesitar una razón", anónimo. Imagen creada por la IA de Gemini.
  • Hay regalos que duran poco en las manos, pero mucho tiempo en el recuerdo.
  • Que este ramo sea una fotografía de un momento feliz entre los dos.
  • Me encanta saber que todavía puedo sorprenderte.
“Mirar al sol es una elección que el girasol hace cada día” - Anónimo | Imagen de Ilo en Pixabay / Depor.
“Mirar al sol es una elección que el girasol hace cada día” - Anónimo | Imagen de Ilo en Pixabay / Depor.
  • Hoy quiero que el mundo se detenga un instante para nosotros.
  • Estas flores son una forma de decirte que sigo disfrutando cada capítulo de nuestra historia.
  • No sé qué traerá el futuro, pero quiero seguir descubriéndolo contigo.
"Hoy quiero que el mundo se detenga un instante para nosotros", anónimo. Imagen creada por la IA de Gemini.
"Hoy quiero que el mundo se detenga un instante para nosotros", anónimo. Imagen creada por la IA de Gemini.

Te compartimos estas 20 imágenes y algunos mensajes para que puedas enviar por WhatsApp a tu ser querido este 21 de septiembre y puedas sorprenderla con sus flores amarillas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC