Un acertijo visual siempre tiene como fin divertir a las personas, y en Depor damos a conocer los mejores. Precisamente, ahora te presentamos un reto viral que casi nadie ha superado. Sí, tiene un alto nivel de dificultad. Te pide encontrar los teclados diferentes al resto en la imagen. ¿Puedes hacerlo?

Noticieros Televisa se encargó de crear el desafío del que hablamos. Lo publicó recién hoy, así que no tiene mucho tiempo circulando en Internet; sin embargo, ya es un verdadero éxito en Facebook y otras redes sociales.

Si quieres decir “lo logré” en este acertijo visual, te avisamos que vas a tener que prestar mucha atención a los detalles de la ilustración. No hay de otra. Pero no te estreses. Este reto viral no posee un límite de tiempo, así que busca con calma.

Imagen del reto viral 2022

Los teclados distintos al resto no se aprecian a simple vista en esta ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del acertijo visual

No te sientas mal si no pudiste hallar los teclados diferentes al resto en la imagen. Nosotros somos conscientes de que este reto viral es realmente difícil de superar. Es por eso que aquí abajo indicamos dónde están.

Aquí están los teclados diferentes al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de los retos virales?

Los retos virales ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.