Si tienes ganas de sumarte a un acertijo visual que tenga un elevado nivel de dificultad, te informamos que llegaste al lugar correcto. En esta nota te presentamos el reto viral que consiste en hallar los jarrones sin plantas en una imagen.

El 98 % de participantes no pudo superar el desafío. Dicha situación no deja de ser comentada en varias redes sociales como Facebook, pues los usuarios no esperaban que apareciera una prueba visual tan complicada.

Por si no te diste cuenta aún, el reto viral es una creación de Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 3 de octubre del presente año. Si bien no tiene mucho tiempo circulando en Internet, ya es uno de los mejores que existen.

Imagen del reto viral

En la ilustración hay jarrones sin plantas y tienes que encontrarlos. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

La clave para cantar victoria en este acertijo visual es prestar mucha atención a los detalles sin preocuparte por el tiempo, pues al fin y al cabo nadie te apura. Si ya te cansaste de buscar y deseas saber dónde se ubican los jarrones sin plantas, mira la imagen que está aquí abajo.

Aquí están los jarrones sin plantas. (Foto: Noticieros Televisa)

Nosotros sabemos lo mucho que te gustan los retos virales. Es por esa razón que nos hemos comprometido en darte a conocer siempre los que generan gran impacto en redes sociales como Facebook. No lo olvides. ¡Hasta la próxima!

