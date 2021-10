Si piensas que en Internet solo circulan acertijos visuales que son fáciles de superar, probablemente cambies de opinión al participar en el que motivó esta nota. Lo que te pide hacer este reto viral es ubicar los panes con jitomate en la imagen. ¿Puedes?

No te vamos a mentir. La tarea es difícil de hacer. De hecho, solo un 3 % de participantes pudo superar este desafío. En Facebook y otras redes sociales se comenta sobre dicha situación, así que te recomendamos que no te confíes en ningún momento.

Como no hay un límite de tiempo para decir “lo logré” en este acertijo visual, busca con calma. Relájate. Observar detenidamente la imagen es la clave. ¡Ya estás avisado(a)! Dicho todo ello, no lo pienses más y participa en el reto viral.

Imagen del reto viral

Observa detenidamente la ilustración y encuentra los panes con jitomate. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del resto viral

En total son dos los panes con jitomate. A simple vista no se logran apreciar, pero sí están en la imagen. Si no pudiste encontrarlos, no te sientas mal, pues a continuación te indicaremos dónde se ubica cada uno. Solo mira la ilustración que está aquí abajo.

Aquí están los panes con jitomate. (Foto: Noticieros Televisa)

Es necesario mencionar que el reto viral presentado en esta nota fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 9 de octubre del presente año. Hoy en día es el centro de atención en redes sociales como Facebook.

