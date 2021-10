A diario miles de personas que publican los resultados que obtienen en los complicados acertijos lógicos. Pues estos retos virales nos obligan a utilizar al máximo nuestro sentido visual, ya que solo así lograremos ubicar el objetivo final. ¿Qué debes hacer? Encontrar la palabra “tasa” en la imagen.

Mira atentamente la ilustración, en ella puedes ver que se repiten varias veces la palabra casa. Pero hay una que es muy diferente al resto. Es allí donde deberás utilizar al máximo tu habilidad visual, pues solo así podrás encontrar, en menos de 20 segundos, la palabra ‘tasa’.

Solo podemos indicarte que observes cada detalle de la fotografía, pues estos te servirán para que logres dar la solución del acertijo lógico. ¿Necesitas más tiempo? Si aún no puedes ubicar la palabra “tasa”, revisa las imágenes más abajo.

IMAGEN COMPLETA

¿Puedes ver la ubicación de la palabra tasa en la imagen? Trata de resolver este acertijo lógico.| Foto: genial.guru

SOLUCIÓN DEL RETO

Si estás leyendo esta parte de la nota es porque no pertenece a ese grupo de usuarios que no pudo encontrar la palabra “tasa” en la ilustración. Pero no te preocupes, muy pocos usuarios consiguieron éxito en este reto viral. A continuación te mostramos la solución del acertijo lógico.

Aquí está la ubicación de la palabra 'tasa' en el acertijo lógico.| Foto: genial.guru

