Como sabemos que te encantan los acertijos visuales que son difíciles de superar, hoy te traemos uno que probablemente sea uno de los más complicados que existen. El reto viral te pide hallar al pato entre las palomas que están en una imagen.

Si te animas a participar, prepárate. No te confíes. No exageramos cuando decimos que la tarea no será nada fácil de hacer. De hecho, el 99 % de participantes no fue capaz de decir “lo logré” en este desafío. ¡Estás avisado(a)!

El acertijo visual ya tiene bastante tiempo circulando en Internet. Fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 16 de mayo de 2020. Lo curioso es que en Facebook y otras redes sociales sigue siendo uno de los retos más populares.

Imagen del reto viral

En la imagen hay un pato y debes encontrarlo. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Si solo le das un vistazo a la imagen creerás que solo hay palomas, pero ello está muy lejos de ser cierto. Y es que un pato también está en la ilustración. El detalle es que está bien escondido. Si quieres saber su ubicación de una vez por todas, aquí abajo te indicamos dónde se encuentra.

Aquí está el pato. (Foto: Noticieros Televisa)

