Los retos virales han vuelto a hacer de las suyas en redes sociales, donde este desafío visual se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para cientos de usuarios. Tendencia en varios países, este acertijo lógico promete llevarte al límite de tus capacidades con una pregunta que te hará ‘explotar’ la cabeza. Todo lo que tienes que hacer es adivinar qué equipo ganará el juego de la cuerda según como veas la imagen. ¿La victoria se la llevará el equipo de la izquierda o el de la derecha? Abre bien los ojos y comparte esta prueba con tus amigos.

Mira atentamente la imagen que acompaña la nota y adivina cuál de los dos equipos ganará en su competencia del juego de la cuerda. Desde ya te advertimos que no muchas personas fueron capaces de resolver esta sensacional prueba, pero tú podrías marcar la diferencia, así que más te vale estar preparado y con los ojos bien abiertos para dar con la solución.

Participa y demuestra que tu destreza es superior a las del resto de personas que no pudieron completar la prueba. Estos retos visuales han tomado mucha popularidad en redes sociales debido a que, además de agudizar la capacidad mental de las personas, también son una gran opción de entretenimiento, puesto que también sirven para organizar competencias entre amigos.

IMAGEN COMPLETA

¿Qué equipo ganará el juego de la cuerda? Solo tienes 5 segundos para descubrirlo (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿Te diste por vencido luego de no lograr dar con la respuesta? Tranquilo, no te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

Tal y como podrás ver en la solución de este reto viral que hoy te presentamos, el equipo ganador del juego de la cuerda es nada más y nada menos que el de la derecha, pues tienen un integrante más de su lado. No cabe duda de que para dar con la solución tenías que estar muy atento/a a los detalles, ya que fueron muy pocas las personas que se dieron cuentas del tercer participante.

Solución: descubre qué equipo ganará el juego de la cuerda en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

