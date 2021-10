No dejes pasar esta oportunidad para demostrar tus habilidades. Lo que verás a continuación es un reto viral que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Solo en Facebook, desafíos visuales como este se han vuelto el pan de cada día de millones de cibernautas en el mundo, por lo que hoy hemos decidido compartir contigo una prueba lógica que viene remeciendo todos los ordenadores del planeta. Ojo, te advertimos que el siguiente acertijo no es apto para cualquiera. Ubicar una palabra nunca fue tan difícil.

Nuevos y más complicados virales son los que te traemos en Depor para que pongas a trabajar la maquinaria mental en estos días difíciles de temporada previa a Navidad, la época de restauración de la esperanza entre millones de usuarios del mundo. Hoy, en redes sociales, este desafío está dando la hora y solo debes prestar la atención correcta para encontrarle la solución.

¿De qué va este nuevo desafío famoso en Internet? Pues en nada más y nada menos que observar la imagen en cuestión y ubicar la palabra ‘ELEGANTE’ en menos de 5 segundos. Inspecciona con detenimiento la foto para que des con la respuesta, la cual la presentaremos al final de la nota. Debes saber, asimismo, que este reto ha remecido las redes. ¿Estás listo? Vamos con la prueba.

Encuentra la palabra 'ELEGANTE' oculta en la imagen cuanto antes (Foto: Facebook).

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos y todos tus seres queridos.

Tal y como te dijimos a inicio de la nota, este reto viral es altamente complejo. Son muy pocas personas que han logrado hallar la palabra ‘ELEGANTE’ escondida, pues esta no se puede detectar a simple vista. ¿Cómo lo podías haber hallado? Pues es el secreto estaba en ver más allá de lo evidente, aunque valgan verdades no era sencillo. No obstante, te agradecemos el intento.

Solución: mira dónde se encontraba la palabra 'ELEGANTE' en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Qué te pareció este desafío? ¿No fue tan complicado como pensabas? Te felicitamos si lograste cumplir con el reto. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos.