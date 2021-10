El reloj marca que ya es tiempo de que participes en un acertijo visual. Por suerte, aquí te traemos uno que promete divertirte bastante. Lo que te pide hacer el reto viral es ubicar los cerillos sin cabeza en la imagen. ¿Puedes?

La tarea no es nada fácil de realizar. Eso lo sabemos muy bien. La recomendación que te damos es que observes detenidamente la ilustración. Así parezca a simple vista que todos los cerillos están completos, realmente no es así.

Ten en cuenta que el acertijo visual no es nuevo, pero tampoco es que tenga mucho tiempo circulando en Internet. Y es que fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 8 de octubre del presente año.

Imagen del reto viral

¿Encuentras los cerillos sin cabeza en la ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

En la imagen solo hay dos cerillos que no tienen cabeza. Si los encontraste, ¡felicidades! Pero si en caso no pudiste ubicarlos, no te sientas mal. Esto es un juego. A veces se gana y a veces se pierde. Es normal. A continuación te indicaremos dónde están.

Aquí están los cerillos sin cabeza. (Foto: Noticieros Televisa)

Llegaste al final de la nota, pero aún puedes divertirte. Sí, no es broma. Lo único que tienes que hacer es elegir otro desafío que hemos dado a conocer en Depor. Hay una gran cantidad en nuestra página web y todos tienen como fin entretenerte.

