El día está perfecto para que te sumes a un acertijo visual. Nosotros te recomendamos el que motivó esta nota, pues es difícil de superar y, por ende, te divertirás. El reto viral consiste en hallar los lentes que no tienen una pata en una imagen.

El desafío fue creado por Noticieros Televisa. Lo publicó recién hoy en su página web. Lo curioso es que el desafío ya está causando sensación en redes sociales como Facebook. Ello a raíz de que solo un 97 % de participantes pudo cantar victoria.

Decirte ello no es para desanimarte, sino para recalcarte que no debes confiarte. Abre bien los ojos y observa detenidamente la ilustración. No hay un tiempo límite para decir “lo logré”, así que busca con calma. ¡Tú puedes!

Imagen del reto viral

Observa detenidamente la ilustración y encuentra los lentes que no tienen una pata. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

En total hay cuatro lentes que no tienen una pata en la imagen. Encontrarlos no es una tarea fácil. Debido a esa situación, hemos decidido darte a conocer dónde se ubican en la ilustración. Aquí abajo podrás saber dónde está cada uno.

Aquí están los lentes que no tienen una pata. (Foto: Noticieros Televisa)

