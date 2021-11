Para serte sincero, son palabras fáciles, formas no tan complicadas de resolverlo, pero un tiempo limitado que podría complicarte las cosas ahorita mismo. De esto va el reto viral que te traemos en esta ocasión, pues tienes solo unos segundos, 8 para ser exactos, y encontrar esa palabra que es diferente a las demás en la imagen principal de este desafío visual. No dejes pasar más tiempo y da con la respuesta a este acertijo visual que pone en aprietos, pero que seguro podrás superar debido a tus grandes habilidades.

Veamos una de las prueba visuales que son la sensación en redes sociales en estos días del año. Sé el más hábil de la escena y encuentra esa palabra que solo ‘genios’ la ven. ¿Podrás responder un complejo acertijo visual para ordenar y descifrar la palabra oculta? Te dejamos el desafío en tus manos.. Prepárate para un desafío de solo 5 segundos en el que no tendrás más oportunidades para resolverlo.

Dejaremos las reglas del juego bien claras, puesto que quizás no sepas en que consiste la mecánica. Solo tendrás 8 segundos para hallar la palabra distinta en la imagen, por lo que deberás concentrarte al máximo y ubicarte en un lugar donde haya poco ruido. Además, pon determinación para encontrar la solución, abre bien la mente y los ojos si quieres salir airoso de esta prueba.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Trata de encontrar la palabra oculta. Solo tienes 8 segundos para resolver este acertijo lógico.| Foto: Depor

El detalle en un desafío visual que te pide ubicar cuál es el diferente es centrarte en lo que menos esperarías que interfiera. Y es que esos retos virales manejan un patrón de jugar con lo establecido, porque nuestra mente no se enfoca en lo que creemos que debería ser o estar presente. Así que fíjate cada detalle, pero hazlo en el menor tiempo posible.

Tu principal misión es encontrar lo que difiere manifiesto en la imagen que te mostramos líneas atrás y, una vez ubicado, poder compartirlo con las personas que creas que puedan tener la misma suerte que tú o con aquellos que quieras generarle un desafío para este día. Si aún no lo logras, tranquilo que te mostraremos la solución en la parte baja de la nota.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si llegaste hasta aquí es porque quizás no diste con el objetivo, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Eres de las pocas personas que pudo dar con el resultado en el tiempo límite. ¿La solución? Mírala a continuación. Pudiste romperla y, aunque no fue así, superaste parte de lo establecido para dar con la solución, por lo que ahora puedes retar a tus amigos.

La palabra oculta es amigovio. Este es un nuevo término incluido por la Real Academia Española. | Foto: Depor

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Loro sorprende al imitar a la abuela y mandar a comer a los nietos. (Video: fuente: TikTok)