Como cada día, los acertijos visuales forman parte de nuestro acontecer y también se han apoderados de las redes sociales como Facebook . Esto sucede también porque son el mejor motor para incrementar de la mejor manera todas nuestras habilidades mentales. El éxito se debe a que la pandemia generó ciertos momentos para estar libre y mantenerse en casa con una sana diversión que puede ser disfrutada hasta en familia.

Por ello, hoy queremos sorprenderte con un nuevo desafío lógico que está causando serios dolores de cabeza a millones de usuarios de Internet ¿Qué debes hacer? Observa con mucha atención la siguiente figura del acertijo visual en la cual verás diversas formas, pero entre ellas hay una “T” muy bien escondida, siendo tu objetivo encontrarlo en menos de 10 segundos.

La gente se encuentra encantada con este tipo de ejercicios. Aquí es necesario ponerte a prueba a ti mismo para desafiar el cerebro y también optamos por apoyarte en este tipo de acertijos visuales que siguen dando la hora en todas las plataformas sociales. En los últimos días, muchos usuarios se han mostrado atentos para algo que ya no es nada nuevo.

IMAGEN COMPLETA

Imagen completa del reto viral. (Foto: Captura)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Sabemos que aún no has podido concretar este desafío visual y lamentamos que, quizá no haya podido ser en el tiempo indicado. Por esta razón, sabíamos que iba a ser complicado dar con la respuesta, estábamos esperanzados de que lo lograrías. A continuación podrás ver cuál es la respuesta y dónde se encuentra ubicada esta figura que ha causado dolores de cabeza a más de uno.

Acertijo visual solucionado. (Foto: Captura)

¿Te gustó el viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.





¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS VISUALES?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo pistas en su fraseo.