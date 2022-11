El día de hoy tienes una misión que cumplir, la cual es encontrar todos los errores que están en la imagen que compaña esta nota. Al hacerlo, superarás el acertijo visual del momento en varias redes sociales. Prepárate antes de comenzar a buscar, pues solo un 5 % de participantes ha logrado resolver el desafío.

Para serte honestos, hay muchas equivocaciones en la ilustración elaborada por genial.guru. No creas que son pocas. Precisamente, debido a la cantidad, decidimos que lo mejor era no establecer un límite de tiempo en la prueba, así que tienes que aprovechar eso al máximo. Nada ni nadie te apura esta vez. No te estreses.

La clave para que puedas ser una de las pocas personas que salieron victoriosas en el acertijo visual es prestar mucha atención a los detalles de la imagen. Ese es el camino que debes seguir. Como ya lo sabes, todo depende ti. Decide si sigues o no nuestro consejo. Ahora sí, ¡adelante! ¡Empieza a buscar!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

En la imagen del acertijo visual se aprecia que el escenario es el interior de un establo. En ese lugar hay cosas que no cuadran. Esas vienen a ser las equivocaciones que tú debes hallar. Como queremos ayudarte, te informamos que, en total, hay cinco errores. ¡Abre bien los ojos para ubicarlos!

A simple vista no se aprecian todos los errores en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

¿Tiraste la toalla, pero deseas saber dónde están los errores en la imagen? Estás en el lugar correcto de la nota. A continuación te revelaremos la ubicación de cada equivocación en la ilustración. Recuerda que como todo esto es un juego, no hay ningún problema si fallaste. En el próximo acertijo visual que participes te irá mucho mejor.

En esta imagen se indica dónde están todos los errores. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Tenemos que decir que un acertijo visual es lo que te quitará el aburrimiento. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. En otras palabras, te piden hallar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

