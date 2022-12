Si te confías, pierdes. Esa es la verdad. Muchos han participado en el acertijo visual de esta nota de Depor, pero pocos son los que han salido victoriosos. Para ser más exactos, solo un 4 % fue capaz de decir “lo logré”. ¿En qué consiste el desafío? Tienes que hallar el error en la imagen, aunque parezca que no hay nada malo.

Aprovecha el hecho de que no se ha establecido un límite de tiempo en la prueba. ¿Cómo? Observando detenidamente la ilustración que, si no te has dado cuenta, fue elaborada por genial.guru. Tenemos que decir que la paciencia juega un papel muy importante aquí. No te tienes que desesperar.

Recuerda que los acertijos visuales son juegos que buscan entretener a las personas de distintas partes del mundo. El de esta nota no es la excepción. Si quieres ayudar a que más gente la pase bien, comparte el desafío en tus redes sociales. Créenos que tus familiares y amigos te lo acabarán agradeciendo.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

En la imagen del acertijo visual se puede apreciar un hervidor eléctrico, una taza de café y un plato que tiene galletas con chispas de chocolate. Seguro se te ha antojado comerlas y también ingerir dicha bebida, pero te pedimos que no pienses en eso ahora. Tienes que concentrarte en hallar el error en la ilustración.

¿Puedes ubicar el error en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Como son pocas las personas que han superado el acertijo visual que hoy te hemos presentado, nos hemos visto en la obligación de dar a conocer la solución del mismo. Para que sepas dónde está la equivocación, mira la siguiente imagen.

En esta imagen se indica dónde está el error. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que siempre te divertirá. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. En otras palabras, te piden hallar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

¿Te gustaría participar en otro acertijo?

Si decidiste participar en otro acertijo visual, no te desesperes. En la página web de Depor puedes encontrar muchos. Claro está, no todos tienen el mismo nivel de dificultad (unos pueden ser fáciles de superar, mientras que otros bien difíciles), pero sí poseen el mismo objetivo: entretener a la gente. ¡Ya lo sabes! ¡Hasta la próxima!

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.