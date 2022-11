Si no tienes pensado salir el día de hoy, recuerda que puedes divertirte sanamente en tu casa participando en un acertijo visual. El que te presentamos aquí posee un límite de tiempo, así que prepárate antes de comenzar a buscar. Tu misión es hallar el elemento que no se repite en menos de 8 segundos.

No creas que te vamos a decir que la tarea que se te pide realizar es fácil de hacer. Es claro que es todo lo contrario. Pero tú tranquilamente puedes salir victorioso(a). En serio. No es broma. Nosotros conocemos tu capacidad. Solo no te distraigas con nada. Recuerda que cada segundo es muy importante.

La mejor forma de aprovechar el tiempo establecido en este acertijo visual es prestando mucha atención a los detalles de la ilustración diseñada por genial.guru. Esa es la clave del éxito y tú, ahora, ya la conoces. ¿Te das cuenta que todo depende de ti? ¡Demuestra que puedes! ¡Vamos!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

En la imagen del acertijo visual se aprecia una refrigeradora con la puerta abierta. Al parecer, alguien estaba buscando algo para comer o beber, pues en dicho electrodoméstico, hay alimentos y bebidas. Entre todos esos elementos, hay uno que no se repite. Recuerda que debes hallarlo en menos de 8 segundos. ¡Comienza a buscar de una vez!

A simple vista no se aprecia el elemento que no se repite en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Estamos seguros de que te esforzaste al máximo para cantar victoria en este acertijo visual. No hay problema si esta vez te tocó perder. Los juegos son así. No siempre se puede ganar. Ya está. Ahora mismo conocerás en qué parte se encuentra el elemento que no se repite en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está el elemento que no se repite. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

No exageramos cuando decimos que un acertijo visual es lo que te quitará el aburrimiento. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. Es decir, te piden hallar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

