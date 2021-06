Para muchos estrategas de los desafíos visuales, este tipo de pruebas son la ‘carnecita’ de su día a día para estos días de junio. Y es que no hay nada mejor que comenzar a probarte en los retos que son virales con los más sencillos del mercado. Encontrar algunos objetos casi imperceptibles en los acertijos visuales son más sencillos de los que muchos se proponen, son como para la ‘iniciación’ en este tipo de pasatiempos. ¿Te encuentras preparado? Vamos con la nota.

Ojo, las diferencias no eran por los colores, sino que hay otras cosas más allá y es encontrar la postura redonda. Solo un ojo entrenado puede dar con esos focos en solo 10 segundos. Recuerda, son cuatro. Súmate a este desafío visual que te dejará una sonrisa y mucha satisfacción en estos tiempos de pandemia por el Coronavirus (COVID-19) y comenzarás a lidiar con los mejores usuarios de las redes sociales.

Cabe destacar que más de un cuadro de ‘jaqueca’ o ‘migraña’ ha causado este desafío en países como México, Argentina, España o Estados Unidos, donde cientos de usuarios no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrarle la solución en el tiempo estimado. ¿Cuál es el problema en común? Muchos recalcan la ilusión óptica que genera la repetición de figuras, colores y moldes similares que juegan con la vista.

IMAGEN VIRAL

Encuentra aquí y ahora los cuatro focos redondos entre las luces de colores en 10 segundos. (Fotos: Noticieros Televisa)

¿Ya viste la imagen que te dejamos arriba? Claro, tienes que revisarla porque es la protagonista de esta nota. En ella, verás que hay una posta de focos, de colores, rojos, amarillos, pero también transparentes y lo que tienes que hacer es diferenciarlas. Cuentas con 10 segundos para hacerlo, pero si el tiempo te queda corto, tómate solo 5 segundos más, de lo contrario, el desafío pierde un poco de dificultad.

Ya que sigues dándole vueltas, recuerda que solo son cuatro los focos redondos, no más. Así que trata de ubicarlos. Si es que ya lo hiciste, te felicitamos, son pocos los ‘hábiles mentales’ quienes lograron dar con ellas en ese intervalo de tiempo, pero si aún no lo haces, tranquilo. Como solemos hacer, nuestra intención no es molestarte, así que te mostraremos la solución a continuación.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Llegados a este párrafo, intuimos que no lograste dar con la respuesta al desafío, por lo que lo lamentamos, pero tampoco queremos que sea un lamento eterno. Te brindaremos la solución. Solo mira la imagen que viene debajo de estas líneas y podrás dar con ellas. Sabrás, después de verla, que no era algo complicado. Pero te queremos pedir que se las muestres a tus amigos y la compartan para que más personas se animen a retarse a sí mismos.

Solución: aquí se encuentran los cuatro focos redondos entre las luces de colores. (Fotos: Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mujer es viral al enfrentar a temible oso para salvar a sus cachorros. (TikTok/bakedlikepie)