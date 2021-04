Continúanos con algunas pruebas para ti en estos tiempos de pandemia por el Coronavirus (COVID-19) y la lenta inmunización en América Latina. Uno de los retos virales en redes sociales que está dando la hora es la de este, que trata de encontrar las diferencias entre estas imágenes en la actualidad. Es así que te mostraremos de qué va este desafío y que lo resuelvas en 30 segundos, pero ten en consideración que no es nada sencillo.

Estas composiciones, que te trae Depor , son parte de uno de los desafíos visuales que vienen siendo tendencia en redes sociales y fue publicado por Temario Lunático , responde a un complicado reto que trata de encontrar las diferencias entre las imágenes. Lo que tienes que hacer con estas imágenes que son tendencia en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España, es definir sobre la base de ellas qué hay de distinto, encontrar lo que diferencia una de otra.

Ojo a las imágenes que te traemos a continuación. Pues llegamos a la gráfica en sí y te las vamos a presentar, pero queremos que tengas algunas cosas en consideración para que no te dejes perder en este reto que es viral: si solo mirarás la imagen con tus prejuicios, puedes errar, por lo que debes mirar más allá de lo evidente, mirar fijamente.

IMAGEN VIRAL

Halla las 10 diferencias en solo 30 segundos de este reto viral. (TL)

Cientos han tratado de desafiar sus límites, pero muy pocos han logrado cosechar frutos. Ahora bien, a continuación te brindamos más detalles del reto que tiene loco a más de uno. Todo lo que tienes que hacer es mirar las imágenes y buscar las diferencias. ¿Así de fácil? Sí, solo que el gran detalle es que te puede confundir. ¿Te crees capaz de hallarlas cuanto antes? Adelante.

¿Qué pasó? ¿El tiempo te quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

SOLUCIÓN DEL RETO

Dicho lo anterior, a continuación te presentamos la solución a este complicado reto viral para que no estés dándole más vueltas al desafío. Si miras detenidamente la imagen, las formas de las nubes, colores del tejado, una ventana que no hay, flores que faltan, color de la maceta, la posición del animal, entre otras, he ahí donde radica la solución. Sin duda, este desafío incluye aspectos que quedaban más allá de la imaginación.

Solución: aquí se encuentran las 10 diferencias de este reto viral. (TL)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

