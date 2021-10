Velocidad y seguridad a la hora de decidir son algunas de las cosas que necesitarás para salir airoso de este nuevo reto viral. El desafío visual de esta semana va de encontrar el terrible error que esconde la imagen de la cabaña. ¿Estás listo? Desde ya te advertimos que el siguiente acertijo ha causado todo tipo de reacciones entre los usuarios de México, Perú, Colombia y Estados Unidos. Aunque en apariencia se ve fácil, la prueba se dificulta por cada segundo que pasa, puesto que el tiempo es limitado y la mente, frágil.

En esta ocasión, lo que deberás hacer es encontrar lo que está mal en el dibujo de una bella cabaña, observada desde lejos a través de las ramas de los árboles, pues existe una situación que rompe con la armonía de la imagen. Lo máximo que puedes demorar es 10 segundos y la pregunta clave es: ¿qué, de estar en la vida real, funcionaría mal en una casa si ésta fuera como la de la imagen?

El siguiente desafío visual no pudo ser resuelto por los usuarios de Facebook ni de otra red social. No obstante, no es imposible del todo. Probablemente el no observar los detalles ha provocado que la imagen viral se torne más complicada de lo que en realidad es. Dicho esto, te invitamos a revisar cada parte de la ilustración de la cabaña con mucha atención.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra el error en la imagen de la cabaña que casi nadie resolvió (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? ¿Te aburriste de buscar y buscar? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraba el error en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

Si no lo lograste, es entendible. El dibujo muestra tanta naturalidad que pareciera tener todo correcto. Pero, no es así. La respuesta estaba a la vista, pero se necesita tener un pequeño concepto previo. El tubo de la chimenea atraviesa justo por donde está la ventana del dormitorio principal, he ahí el flamante error que muchos no consiguieron ver en la imagen.

¿Qué te pareció el reto de esta semana? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

