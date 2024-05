Todos los días tenemos la oportunidad de hacer algo que nos genere satisfacción. En mi caso, siempre me doy un tiempo para participar en test visuales porque estos me ayudan a conocerme, y eso es estupendo. Si hoy te interesa descubrir cómo eres realmente, participa en la prueba de aquí. Te sorprenderá saber que nada más tendrás que decir qué puerta, de las que aparecen en la imagen de abajo, deseas abrir. Apenas contestes eso, recibirás la información más exacta posible sobre tu forma de ser. Claro está, la honestidad es fundamental. Por lo tanto, que no se te ocurra engañar, por favor. De ti depende que esto no sea una pérdida de tiempo. ¡Guerra avisada no mata gente!

Imagen del test visual

En la imagen del test visual se puede apreciar cuatro puertas, las cuales se diferencian por su diseño y color. Luego de haberlos observado bien, sabrás cuál quieres abrir. Esa la debes mencionar para leer los resultados de la prueba, que, por cierto, no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro puertas distintas. ¿Cuál deseas abrir? (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Puerta 1:

Si deseas abrir esta puerta, eres una persona honesta, confiable y leal. Detestas la confrontación. Prefieres estar en paz antes que pelear. Te gusta más dar que recibir.

Puerta 2:

Si deseas abrir esta puerta, eres una persona independiente, optimista, generosa, curiosa y única. Posees una hermosa energía. Valoras a tu familia y a tus amigos. Tienes un gran corazón. Te encanta ser el héroe.

Puerta 3:

Si deseas abrir esta puerta, te gusta estar al mando. La gloria y el poder son importantes para ti. Eres una persona segura, misteriosa, sensual, genuina, libre, fuerte y decidida. Nunca pierdes la sonrisa.

Puerta 4:

Si deseas abrir esta puerta, tienes una personalidad competitiva. Posees mucha energía. Eres una persona optimista, sociable, cálida y divertida. Sabes que ayudar a los demás es muy importante.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.