Ahora, te hemos traído un nuevo desafío que ha revolucionado Facebook, puesto que su comunidad afirma que es uno de los más difíciles en la actualidad. Los retos virales se han convertido en tendencia en los últimos meses. A raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19), millones de cibernautas se encuentran en la búsqueda de contenido entretenido en Internet para no aburrirse en estos tiempos de confinamiento. ¿Preparado? Vamos con la nota.

Para estos días de vacunación en el mundo, los desafíos han retomado el protagonismo en las redes sociales, donde millones de usuarios de diferentes países como España, Argentina, México, Colombia o Estados Unidos se han mostrado partícipes activos para ponerse al límite de sus habilidades tratando de dar con la respuesta a las prueba visuales. Pero ojo, así como hay cada vez más adeptos, los desafíos se ponen más complicados.

Te recomendamos ubicarte en un lugar donde haya poco ruido, sin distracciones, pues deberás tener tu concentración al máximo en este nuevo reto viral que la rompe en redes sociales. Eso sí, como toda prueba, esta tiene un tiempo límite de 10 segundos. Confiamos en ti y en tus habilidades visuales. No perdamos más el tiempo y adelante con este nuevo desafío.

IMAGEN VIRAL

Busca el rostro femenino que se oculta en esta flor. (Facebook)

Tras revisar la imagen anterior, habrás podido notar que el desafío es complicado. Sí, lo sabemos. No es tan fácil encontrar ese rostro oculto en una imagen que solo muestra pocos objetos, pero date cuenta que esta fotografía tiene otras matices, así que trata de abrir bien tus ojos, no mires de forma tan literal, sino voltea tu mirada. Tras reflexionar un poco, nos damos cuenta que aún no estás preparado para este nivel tan ‘pro’. Así que no te preocupes, tómate unos segundos más.

Si bien, algunos usuarios en las redes sociales pueden resolver el desafío rápidamente, a otros se les termina el tiempo. No es para menos: la aparente prolijidad de todas las formas y objetos confunden a la hora de encontrar un rostro como tal, pero trata de fijarte en las líneas y formas. Por eso, algunas pistas: mira las hojas de la flor, trata de abrir bien los ojos.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

El desafío, como era de esperarse, tiene respuesta para todos aquellos a los que se les venció el tiempo límite y perdieron la paciencia con este reto viral que ya tiene sabor a revancha. El rostro oculto en la imagen está en la hoja de la izquierda, pero no de forma literal, sino dándole una vuelta de 90 grados. Esa es la solución, y si aún no lo logras ubicar correctamente, entonces revisa la siguiente imagen.

Solución: aquí se encuentra el rostro femenino que se oculta en esta flor. (Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

