¿Preparado? El desafío no es nada fácil porque nos presenta decenas de lápices entre los cuales deberás ubicar unos palillos chinos escondidos. Lo que verás a continuación es parte de un reto que se volvió viral en redes sociales. En un momento en el que el Internet se ha convertido en la principal ‘arma’ para luchar con el coronavirus, los desafíos visuales surgieron como una forma de liberación para miles de usuarios. Tu misión es hallar estos ‘utensilios’ y demostrar de qué estás hecho en la actualidad.

Como podrás observar ahora en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esos palillos pero, eso sí, trata de hacerlo en menos de 10 segundos. Ahora, si no logras encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

¿De qué va este nuevo desafío famoso en Internet? Pues en nada más y nada menos que observar la imagen en cuestión y ubicar unos palillos que se perdieron entre los lápices. Inspecciona con detenimiento la imagen para que des con la respuesta, la cual la presentaremos al final de la nota. Debes saber, asimismo, que esta imagen ha remecido las redes. ¿Estás listo? Vamos con la información.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra los palillos chinos ocultos entre los lápices de la imagen (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Tal y como te dijimos a inicio de la nota, este reto viral es altamente complejo. Son muy pocas personas que han logrado hallar los palillos ocultos pues estos no se pueden detectar a simple vista. ¿Cómo lo podías haber hallado? Pues es el secreto estaba en ver más allá de lo evidente, aunque valgan verdades no era sencillo. No obstante, te agradecemos el intento.

Solución: mira dónde se encontraban los palillos chinos ocultos entre los lápices (Foto: Facebook)

¿Qué te pareció este desafío? ¿No fue tan complicado como pensabas? Te felicitamos si lograste cumplir con el reto. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? Sigue poniendo a prueba tus capacidades.

