¿Estás listo para un verdadero desafío visual de los más complicados? Llegó la hora de ver tus dotes. Si eres un usuario activo en redes, déjanos advertirte que este es un reto viral de alto nivel en el que deberás hallar hasta tres colores de madera en la imagen llena de crayolas. En tiempos de pandemia por el coronavirus, muchos retos visuales han generado controversia entre millones de usuarios en redes sociales para concluir un desafío que comprometió su percepción y mucho trabajo mental. Recuerda, el tiempo es limitado y solo contarás con 5 segundos. ¡Buena suerte!

De antemano, te advertimos que muchos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindamos en esta prueba visual, pero ha sido en vano. Debido a que el desafío gustó mucho a los usuarios, solo tuvieron que pasar unas horas para que la imagen circulara en Facebook y en otras redes sociales. Es así como el reto se volvió viral y, a la fecha, continúa ganando desafiantes.

No por algo ha sido la sensación en plataformas virtuales de distintos países como España, Argentina, México, Estados Unidos o Colombia, donde decenas de miles de usuarios intentaron sin éxito dar con la respuesta solo en este tiempo determinado. Pero ojo, no te dejes engañar, pero tampoco hagas trampas. Desafíate a ti mismo y luego mira si realmente diste con la respuesta en esos cinco segundos.

IMAGEN VIRAL

Busca entre las crayolas los tres colores de madera del Reto Viral en solo 5 segundos. (Fotos: Noticieros Televisa)

Si llegaste a este punto es porque buscas alguna pista para continuar, o al menos tienes dudas y quieres resolverlas para seguir con este desafío visual. Solo te podemos decir que debes mirar fijamente y concentrarte en los detalles, qué diferencia una cosa de la otra, solo así podrás dar con la respuesta. No te compliques, sabes que si no logras superar este desafío, podrás mirar la solución líneas abajo.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Pues llegamos aquí a la respuesta de este acertijo visual. Si querías o no, igual llegaste hasta aquí porque el reto te superó, pero no te compliques, solo mira con cautela la imagen. Conocerás la solución si miras fijamente la imagen que viene a continuación, así como también la de nuestra segunda foto en la galería principal. No te olvides de desafiar a tus amigos o familiares en este y más retos que tenemos.

Solución: aquí encuentras los tres colores de madera en el Reto Viral de las crayolas. (Fotos: Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

