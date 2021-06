No debes confiarte, está por demás decirte eso, seguro lo tienes más que claro. Creemos en ti y tus habilidades, pero nunca está de más decirte que será un verdadero desafío encontrar esos aviones de papel entre las cajas de leche. Pero vamos, sé uno más de esos usuarios en redes que se volvieron ‘locos efusivos’ al dar con la respuesta del acertijo que te traemos a continuación. No dudes, no claudiques, no vayas por la solución antes de ponerte a prueba tú mismo. Tienes 10 segundos, así que comienza ya mismo.

Tal y como podrás observar en la próxima imagen que viene acompañando esta nota, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Busca esos tres aviones, pero trata de hacerlo en menos de 10 segundos. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

Observa la ilustración, mira cada detalle y utiliza al máximo tu sentido visual. ¿Podrás ver a los aviones en cuestión? Bueno, te ayudamos un poco. Como pista te podemos decir que el objetivo está más cerca de lo que imaginas. Un consejo: no te dejes confundir por los colores ni los detalles como los bordes de los objetos. Céntrate y triunfarás en el menor tiempo posible.

IMAGEN VIRAL

Encuentra los 3 aviones de papel ocultos entre las cajas de leche. (Foto: Facebook/Captura)

¡Exacto! Diste con la ubicación de los aviones que te pide este desafío. No te costó más de los 10 segundos de límite que te brindaba la nota, por lo que superaste todas las adversidades y demostraste, una vez más, que eres de aquellos que no tienen límite en cuanto a pruebas visuales se refiere. Pudiste romperla con todo lo establecido para dar con la solución y ahora puedes retar a tus amigos.

¿Qué? ¿No ha sido así? Cabía la posibilidad de que se te complicara un poco este desafío. La verdad, su nivel es básico pero, como mencionamos líneas atrás, debías contar con grandes aptitudes visuales, así que te brindaremos 10 segundos más. Ojo, pon atención a los detalles y solo así encontrarás esos aviones de papel. ¿Necesitas una lupa? Seguro que no, así que ya debes tener la respuesta.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Parece que llegamos al lugar soñado en el momento adecuado. La respuesta es simple y la verás a continuación. Solo queríamos que te esfuerces un poco más para dar con la solución, pero entendemos que a veces, suele pasar, se nos complica un poco. Pero no te desanimes, revisa la imagen que te mostramos a continuación, así como también la segunda de nuestra galería, ahí podrás ver la solución. ¡No dejes de compartir este reto viral y poner a prueba a tus amigos!

Solución: aquí se ubican los aviones entre las cajas de leche de este reto viral. (Fotos: Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Una joven tiktoker compartió recetas de los platillos más emblemáticos de Disney. Todos pertenecen a dibujos animados, pero ahora son reales.