Mi trago amargo fue descubrir lo que este test visual tenía para mí, porque sí me sirvió y sé que cambiará tu visión respecto a tu infancia. No te miento; por ejemplo, la prueba que te traigo hoy indica que lo que logres captar primero es capaz de revelar algún trauma de tu infancia. Si buscabas situarte de dónde vino este ejemplar, es de los que nos trajeron “ obtén el consejo que necesitabas según el animal que veas primero ” y “ mira si eres un sabio o un ser simplón según lo primero que tus ojos puedan captar ”, tips que cambiarán tu vida. La prueba me ayudó a saber distintos aspectos psicológicos que poseo.

Cada persona tiene una perspectiva distinta de la realidad, por lo que unos podrán captar algo distinto al resto de la misma imagen. Cabe indicar que este tipo de ejercicios no tienen ninguna validez científica.

Observa la imagen del test visual

A través de redes, muchos de los usuarios han dado a conocer los resultados que obtuvieron al participar en este test visual y algunos se mostraron impactados con respuestas tan certeras, tan solo invirtiendo unos segundos de su tiempo.

Averigua un trauma de tu infancia de acuerdo a lo que tu vista logre captar primero. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test visual

La luna

Sueles ser una persona positiva, con una mente creativa y los demás admiran mucho la energía que proyectas. Incluso, tu círculo social más cercano está feliz de tenerte en su vida, puesto que en todo momento los impulsas a salir adelante, pese a que no todo siempre es color rosa.

Un rostro

Te gusta mucho la soledad, ya que valoras tu tiempo. Incluso, no te gusta estar mal acompañado, por ello prefieres tener tu espacio. Eres alguien con muchas ambiciones, por ello estás dispuesto a sacrificar todo, ya que tienes tus metas bien establecidas y no piensas cambiarlas.

Una persona

Muchos de tus amigos saben que eres alguien responsable, pues que no dejas ninguna de tus tareas sin cumplir. Además, la perfección es parte de tu día a día y no dejas ninguna obligación para el día de mañana, al no sentirte satisfecho por no hacerlas.

¿Conoces qué es un test visual?

Te cuento que un test visual es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

Los test visuales se basan en teorías y modelos psicológicos que describen y categorizan los rasgos y dimensiones de la personalidad. Estas pruebas se administran mediante una serie de preguntas, afirmaciones o escenarios, y el individuo debe responder según sus propias percepciones, creencias y experiencias.

Características de los test visual

Preguntas estructuradas : los test visuales suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test visuales suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test visuales se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test visuales se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test visuales pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test visuales pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test visuales deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Para qué sirven los test visual?

Por si no lo sabías, los test visual se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

