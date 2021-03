Apunta ya. Dirigidas a millones de alumnos de educación básica y superior en México, las Becas Benito Juárez son entregadas desde el pasado 15 de marzo en el territorio azteca. Entérate de toda la información que hemos preparado para ti en los siguientes párrafos. Equivalentes a más de 12 mil pesos mexicanos, las Becas Benito Juárez corresponden a los meses de marzo-abril y mayo-junio, ambos en pagos adelantados. Dicho esto, te invitamos a leer la nota completa.

Con el único objetivo de que los pagos ya programados no interfieran con las campañas electorales en diferentes partes del país, la entrega temprana de las Becas Benito Juárez ha sido catalogada como una situación única en todo el país. Como bien es sabido por todos, este beneficio va destinado a 3 millones 837 mil alumnos de educación básica y 819 mil alumnos de educación superior.

Becas Benito Juárez: mira si eres beneficiario

¿No sabes si eres beneficiario de las Becas Benito Juárez aún? No esperes más y conócelo aquí. Si lo que buscas es saber si eres beneficiario de alguna beca del programa 2021, te mostramos los pasos a seguir para que te saques de dudas y puedas cobrar los más de 12 mil pesos mexicanos que se pagarán por adelantado en estos días. Toma nota:

Accede al link: https://datos.gob.mx/busca/organization/prospera .

. Selecciona el apartado de “Listado de beneficiarios por el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez”.

Elige el padrón de beneficiados que deseas consultar.

Haz clic en “descargar” para observar el listado.

¿Cómo cobrar la Beca Benito Juárez?

Vía página web

Ingresa a la página: bienestarazteca.com.mx

Regístrate con tu CURP y acepta los términos y condiciones.

Completa tus datos personales y crea una contraseña.

Completa el registro tomándote una foto y subiéndola al sistema (voluntario).

Espera mientras recibes un SMS o correo electrónico de confirmación.

Ingresa el código de confirmación para verificar tu cuenta y completar el registro.

Para realizar el retiro de la beca, inicia de nuevo tu sesión.

Para retiro en sucursal, selecciona ‘Recibir Dinero’ y escribe de nuevo tu contraseña.

Ingresa la cantidad a retirar y descarga el código QR.

Para retirar en tiendas de autoservicio, da clic en ‘Retirar Dinero’.

Descarga el código de barras e ingresa la cantidad que quieres retirar.

¡Importante! Los códigos de barras o QR deberán ser presentados por ti de manera impresa o, en todo caso, en tu celular. Asimismo, si no lo llegases a usar ese mismo día, deberás generar uno nuevo para realizar el retiro. ¿Todavía tienes dudas? No te preocupes, y es que para responder a más consultas sobre el tema podrás llamar al 5576-00-6440 o escribir al correo programaspresenciales@bancoazteca.com.

Vía aplicación móvil

Descarga la app de Banco Azteca a través de Play Store o Apple Store.

Si ya estás registrado en la plataforma, ingresa con tu usuario y contraseña.

En caso de no estar registrado, ingresa con tu CURP y acepta los términos y condiciones.

Inicia sesión y elige cobrar beca.

La app te indicará el monto disponible, el cual podrás depositar en tu cuenta bancaria.

O si quieres hacer un retiro, selecciona el botón Retirar Dinero y elige el cajero para recogerlo.

Si quieres cobrar en un establecimiento, elige la opción Comercio para generar un código de barras, el cual deberás mostrar en el lugar en un periodo de 24 horas.

O si prefieres acudir a una sucursal, presiona el botón que indica esa opción, lo que te dará un código QR para cobrar tu beca ese mismo día.

Beca Benito Juárez: ¿Dónde cobrar el dinero?

Los estudiantes que pretendan o deseen obtener el dinero de forma presencial deberán acudir a la Escuela Nacional Preparatoria No. 7 Ezequiel A. Chávez. Los alumnos con apellidos de la A a la G los atenderán a partir de las 9:00 am, de la H a la M a las 11:00 am y de la N a la Z desde la 1:00 pm.

¿Cuándo comenzó el pago de la Beca Benito Juárez?

El pago estipulado para los bimestres de marzo-abril y mayo-junio, que solo por esta ocasión es adelantado para no interferir con las campañas electorales, alcanza un total de $12,930 pesos y empezó a ser distribuido desde el pasado 15 de marzo de 2021, esto con el fin de alcanzar a un total de tres millones 837 mil alumnos de educación básica y 819 mil de educación superior.

