Para que pases un agradable momento solo tienes que animarte a participar en el reto viral que te traemos el día de hoy. ¿En qué consiste el desafío? Pues tu tarea aquí es averiguar la cantidad exacta de triángulos en la imagen que acompaña la nota de Depor. ¿Puedes hacerlo?

Ojo que tienes todo el tiempo del mundo para cumplir con tu misión. No te pedimos que digas un número en segundos. Relájate. Si es posible, toma asiento en un lugar cómodo y cuenta bien. La prueba es un verdadero éxito en varias redes sociales por su nivel de dificultad.

En la ilustración, que fue elaborada por genial.guru, hay tres posibles cantidades de triángulos: 15, 22 y 19. Solo una opción de las presentes es la correcta. No se te ocurra contestar al azar. Como ya te mencionamos todo lo que necesitabas saber, ¡participa en este reto viral! ¡Vamos!

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Eres capaz de averiguar la cantidad exacta de triángulos en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Averiguar la cantidad exacta de triángulos en la imagen no es fácil. De hecho, es una tarea muy difícil de realizar. Es por eso que muy pocos usuarios han sido capaces de decir “lo logré” en este reto viral. Si tú no pudiste superar el desafío, no pasa nada. Aquí abajo sabrás cuántos hay.

En esta imagen se indica la cantidad exacta de triángulos. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te divertirá en todo momento. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Ten en cuenta que algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

