¿Estás en tu casa sin saber qué hacer para divertirte? ¿Qué te parece si participas en el acertijo visual que te presentamos aquí? De todas maneras te entretendrás si lo haces. El desafío consiste en detectar el emoji diferente al resto en la imagen. Esa es tu tarea. ¿Puedes hacerla?

No te desesperes a la hora de buscarlo. Ten en cuenta que en la prueba que te traemos el día de hoy no se ha establecido un límite de tiempo. Eso quiere decir que puedes demorarte todo lo que quieras. No interesa si lo hallas en un minuto o en 3 horas, por ejemplo. Solo preocúpate en pasarla bien.

Para cantar victoria es muy importante que prestes atención a los detalles de la ilustración elaborada por genial.guru. Si solo le das un simple vistazo a la imagen, te quedarás con la idea de que todos los emojis son iguales y eso está muy lejos de ser verdad. En estos momentos te hemos dado a conocer la clave del éxito. ¡Aprovecha!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

A simple vista no se aprecia el emoji distinto al resto en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

A todas las personas que pudieron salir victoriosas en este acertijo visual, les decimos: “¡Felicidades!”. A quienes la tarea se les hizo imposible de realizar, les pedimos que no se sientan mal, ya que esto es un juego. Mientras te hayas divertido, todo está bien. Aquí abajo sabrás dónde está el emoji diferente al resto.

En esta imagen se indica cuál es el emoji diferente al resto. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que hará que tu día no sea aburrido. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. En otras palabras, te piden localizar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

