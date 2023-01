Te damos a conocer retos virales porque queremos que tengas un día divertido. El desafío que motivó esta nota no consiste en hallar animales ni personas, sino en ubicar un número. El 6, para ser más exactos. Está bien escondido en la imagen. Necesitas concentrarte si quieres cantar victoria aquí.

Pensar únicamente en el objetivo es la clave. No se te ocurra buscar distrayéndote a cada rato. Si lo haces, estarás más cerca de perder que de ganar. Tú sabes que siempre te decimos las cosas como son. No queremos que te vaya mal en la prueba. Sigue nuestra recomendación.

Las personas que no se concentraron, fracasaron. Y créenos que, lamentablemente, son muchas las que obtuvieron dicho resultado. No cometas ese mismo error. Tú puedes decir “lo logré”. Recuerda que guerra avisada no mata gente. En este preciso momento la pelota está en tu cancha. Tú decides qué hacer con ella.

Mira aquí la imagen del reto viral

A simple vista no se aprecia el número 6 en esta ilustración. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del reto viral

¿No sabes dónde está el número 6 en la imagen? No te sientas mal por ello. A continuación conocerás su ubicación exacta. Este reto viral posee un elevado nivel de dificultad. Es por eso que solo unos cuantos usuarios lo han superado.

En esta imagen se indica dónde está el número 6. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte sanamente. Algunos consisten en hallar equivocaciones, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

