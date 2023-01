Las figuras geométricas también se han vuelto protagonistas de estupendos acertijos visuales. Como prueba de ello, está el desafío que te presentamos el día de hoy, el cual consiste en averiguar la cantidad exacta de triángulos. La tarea es complicada de hacer, pues el 95 % de participantes no pudo realizarla.

Pero no queremos que te quedes pensando en esa estadística. No te asustes. Es solo información que tuvimos que brindarte. Tú posees la capacidad necesaria para salir victorioso(a) en la prueba. Simplemente debes confiar en ti y, obviamente, concentrarte. No te distraigas con nada ni nadie. ¡Ya sabes las claves del éxito!

Cabe mencionar que no se ha establecido un límite de tiempo para que indiques la cantidad exacta de triángulos, así que esa característica tiene que ser bien aprovechada por ti. Luego de haber participado en el acertijo visual, no dudes en compartirlo con tus familiares y amigos para que más personas se diviertan.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

¿Eres capaz de decir la cantidad exacta de triángulos en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Siempre que hemos dado a conocer acertijos visuales, hemos compartido sus soluciones. Esta vez no es la excepción. Si llegaste a este punto de la nota queriendo saber cuántos triángulos hay, mira la siguiente imagen y conocerás el número exacto.

En esta imagen se indica la cantidad exacta de triángulos. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que hará que te diviertas siempre. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

¿Te gustaría participar en otro acertijo?

Las personas que quieran participar en otro acertijo visual deben saber que hay varios en la página web de Depor. Claro está, no todos tienen el mismo nivel de dificultad (unos pueden ser fáciles de superar, mientras que otros bien difíciles), pero sí poseen el mismo objetivo: entretener a la gente.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.