¿Eres bueno(a) encontrando cosas? ¿Qué te parece si lo demuestras superando este reto viral? El desafío es tan difícil que solo 3 de cada 10 participantes han sido capaces de resolverlo. ¡Ojo con eso! Tu tarea aquí es simplemente hallar la palabra ‘MUELA’ que está en la imagen. ¿Crees que puedas?

¿Quieres saber qué tienes a tu favor en esta prueba? Pues el hecho de que no se ha establecido un límite de tiempo. ¿Eso qué significa? Que nada ni nadie te apura. Sí, en serio. No jugarás contra el reloj. Te puedes demorar horas y horas buscando. No hay ningún problema con eso.

La clave del éxito en este reto viral es la misma que en muchos otros desafíos: observar detenidamente la imagen. Si no lo haces, creerás que nada más hay palabras ‘MUECA’, cuando no es así. La palabra ‘MUELA’ está bien oculta. ¡Abre los ojos y búscala como debe ser para que puedas cantar victoria!

Mira aquí la imagen del reto viral

A simple vista no se aprecia la palabra ‘MUELA’. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del reto viral

A las personas que fueron capaces de encontrar la palabra ‘MUELA’, les decimos: “¡Felicidades!”. A quienes la tarea se les hizo imposible de realizar, les pedimos que no se sientan mal, ya que esto es un simple juego. Se puede ganar como también perder. Aquí abajo se revela su ubicación exacta en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘MUELA’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te quitará el aburrimiento. Algunos consisten en hallar equivocaciones, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

