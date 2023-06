Cuando vi el test de personalidad, pensé que se trataba de una tetra, pero no fue así. Leer las respuesta de esta prueba e identificar o confirmar si soy un gran líder o simplemente un seguir más, me dejó boquiabierto, pero contento también. Los que me conocen, saben que me cuesta creer en cosas como estas, pero de verdad que quedé incrédulo cuando leí lo que aparece en las respuestas. Un test más de los creadores “ cómo te ven los demás de acuerdo a la forma cómo pides las cosas ” y “ mira si eres bueno en la intimidad de acuerdo al tipo de boca que te atraiga más ”, llega este ejemplar para abrirte los ojos.

Es un test de personalidad que fijará tu mente para saber si eres un gran líder o un simple seguidor de acuerdo a la forma que percibas primero de la imagen principal Sin dudar, sigue las instrucciones de lo que podría ser el viral que te cambiará el ánimo en los próximos días.

Observa la imagen del test de personalidad

Lo que tendrás que hacer en este test de personalidad es fijarte en la imagen que veremos abajo. Son formas o figuras que verás en la composición, pero debes decidirte qué es lo que viste primero. Ahora, lo único que tienes que hacer es dejarte llevar y sacar lo mejor de ti.

Conoce si eres un gran líder o un simple seguidor según qué veas primero aquí. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test de personalidad

Si has visto el lobo

Tu personalidad es de las que se hacen notar. Es por eso que vayas donde vayas siempre llamarás la atención. Quizás la mayoría de personas no te consideren un líder como tal, pero tienen muy en cuenta tus opiniones. Eres una persona bastante admirada, sobre todo por los más cercanos a ti, que no dudan en seguirte. Sabes mirar por los demás, tomando decisiones sabias para cada situación, además de buscar lo mejor para las personas más importantes de tu círculo. En algunas situaciones te gusta tomar el control pero siempre teniendo a los demás en cuenta.

Si has visto los árboles

Eres un líder nato. Seguramente cumples con todos los requisitos que se necesitan para serlo. Siempre buscas que la gente de tu alrededor se encuentre a gusto con las decisiones que tomas. Sabes guiarlos por el buen camino, haciéndoles crecer, y siempre desde el respeto. Uno de tus puntos fuertes es la capacidad que tienes de valorar todos los puntos de vista. Incluso cuando no estás de acuerdo con ellos. Tienes una capacidad excelente para comunicar las cosas. Eso hace que la gente confíe más aún en tus palabras.

Si has visto la casa

Prefieres pasar más desapercibido. Sueles aceptar las pautas que otros te indican, pero eso no significa que carezcas de opinión propia, sino que prefieres soportar una carga menor. Tomas tus propias decisiones, pero con eso tienes suficiente, ya que no te ves cargando con el peso de guiar a otras personas. Aunque prefieras seguir a otros, no te dejas llevar con facilidad, y es que antes de nada decides qué es lo mejor para ti. La experiencia te ha ayudado a saber dar la mejor respuesta según la situación en la que te veas. Igualmente no niegas el consejo que puedan darte los demás.

Características de los test de personalidad

Preguntas estructuradas : los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Conoces qué es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los test de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

