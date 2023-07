A mí me causó extrañeza cuando leí el titular de la nota y me iban a hablar sobre mi inteligencia o si no lo era. Creer en esas cosas puede resultar idílico para muchas personas, pero después de la experiencia que tuve, no lo creo así ya. Para que te des una idea, el test visual de hoy dejará muchas cosas abiertas en tu mente, pero atrévete. Este viral viene de la maleta que te trajo al “ mira si eres una persona solitaria o no al responder qué figura viste primero ” y “ el tamaño de tu mano según tu antebrazo revelará si eres rebelde o un buen líder ”, de los más pedidos. Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de tu capacidad intelectual serán descubiertas ahora mismo.

Al primer vistazo, notarás que sobresalen un par de bananas frente a un río y una de ellas se encuentra recostada sobre una hamaca hecha con su propia cáscara. Presta bastante atención a cada uno de los detalles del test visual, ya que tu respuesta podría ayudarte a mejorar como persona.

Observa la imagen del test visual

Mira detenidamente la ilustración del test de personalidad, pues con visualizar por espacio de 5 segundos bastará para que tus ojos capten plenamente algún elemento. Cuando ya tengas en mente esa figura que se apoderó de tu atención, pues tendrás que ir al siguiente paso para conocer los resultados.

Conoce si eres un sabio o un ser simplón según lo primero que tus ojos hayan visto. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test visual

Un plátano con rostro humano que ‘descansa’

Si en primer lugar viste este detalle, lo más probable es que eres una persona que solo piensa en su bienestar y le importa muy poco el resto. Si bien podrías tener pareja, serás una mala compañera o compañero.

Un plátano que tiene rostro y que está de pie

Eres una persona sincera y amorosa. Te gusta hacer sentir bien a tu pareja y buscarás ser el mejor compañero. Sigue con esa actitud.

Una pareja de plátanos que se cuidan

Tienes una relación de confianza y amistad sincera. Tu pareja es la más afortunada al tenerte al lado y tú sientes lo mismo con ella. Son la pareja perfecta y tienen un buen futuro.

Un paisaje lleno de agua y montañas

No te importa las relaciones amorosas y estás enfocado en tus proyectos personales. Sigue por ese camino y más adelante encontrarás el amor que esperas.

¿Conoces qué es un test visual?

Te cuento que un test visual es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

Los test visuales se basan en teorías y modelos psicológicos que describen y categorizan los rasgos y dimensiones de la personalidad. Estas pruebas se administran mediante una serie de preguntas, afirmaciones o escenarios, y el individuo debe responder según sus propias percepciones, creencias y experiencias.

Características de los test visual

Preguntas estructuradas : los test visuales suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test visuales suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test visuales se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test visuales se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test visuales pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test visuales pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test visuales deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Para qué sirven los test visual?

Por si no lo sabías, los test visual se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

