El coronavirus continúa causando estragos en el mundo, por lo que te pedimos quedarte en casa y no salir. Al día de hoy, miércoles 10 de febrero de 2021, México registró un total de 3,868 nuevos casos de coronavirus en el país, elevando el total de contagiados a 2,130,287 casos confirmados. En esta misma línea, según fuentes oficiales, el total de muertos en territorio azteca ascendió a 166,731 decesos, mostrando un aumento de 531 fallecimientos en las últimas 24 horas. Recuerda, no salgas, cuida tu vida y la de tu familia.

Coronavirus en México, miércoles 10 de febrero

Buenos días, a continuación te presentamos las últimas noticias en México con el paso del coronavirus.

Coronavirus en México, martes 9 de febrero

El ejecutivo estatal de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, anunció que los presidentes municipales que no acaten estrictamente las medidas sanitarias para prevenir la propagación del COVID-19 serán separados de sus cargos a través de la revocación de mandato. El gobernador de Oaxaca lanzó la advertencia luego de un brote en San Juan del Río Choapám donde se contagiaron 400 personas por ir a un baile organizado por el presidente municipal

Alcalde veracruzano murió por COVID y salieron a despedirlo cientos de personas sin sana distancia. El pasado lunes 8 de febrero el ayuntamiento de Atzacan, Veracruz notificó el fallecimiento del presidente municipal Octavio Misael Lorenzo Morales a causa de complicaciones por COVID-19. Por medio de las redes sociales del ayuntamiento, compartieron una serie de videos donde se observa la caravana que acompañó al presidente de Atzacan.

Alberto Fernández, presidente de Argentina, visitará en calidad de “invitado especial” a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el próximo miércoles 24 de febrero, para conmemorar junto a su amigo y colega tabasqueño el Día de la Bandera, informó este martes en Twitter el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Alejandra Reynoso, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), exigió la renuncia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, asegurando un mal desempeño ante la pandemia de COVID-19 en México. Durante su participación en la sesión del martes 9 de febrero, la secretaria de la Segunda Comisión de Trabajo en el Senado de la República también solicitó una reunión del poder Ejecutivo con el Legislativo para reflexionar y cambiar la estrategia nacional contra el SARS-CoV-2.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló este martes en su conferencia de prensa cómo es el tratamiento al que se sometió para combatir el COVID-19. Señaló que son 120 personas las que están participando en el protocolo de vacunación que está bajo la dirección del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

La farmacéutica Pfizer comunicó este martes al presidente Andrés Manuel López Obrador que en la semana del 15 de febrero se realizará el envío a México de 491,400 dosis de su vacuna contra el coronavirus, anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. México ha recibido hasta el momento 766,350 dosis de la vacuna de Pfizer, de las cuales 219,375 llegaron el martes 19 de enero. De éstas últimas se ha aplicado hasta este momento el 75 por ciento.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que hasta este martes se registran más personas vacunadas que casos activos de Covid-19 en México. Durante la conferencia de prensa presidencial, López-Gatell dijo que hasta hoy 79,429 personas han completado su esquema de vacunación de dos dosis, en cambio hay en este momento registrados 65,789 casos activos del virus, lo cual representa 3% del total de casos acumulados de COVID-19.

Coronavirus en México, lunes 8 de febrero

México recibirá esta semana 1 millón de vacunas de AstraZeneca desde India. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio de las vacunas de AstraZeneca al reaparecer en público tras dos semanas de aislamiento por enfermar de la COVID-19. México también tiene acuerdos para acceder a 34,4 millones de dosis de la estadounidense Pfizer, 35 millones de la china CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V, y 51,5 millones de la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud.

Un poblado indígena de México se ha rebelado contra las vacunas para hacer frente a la pandemia de covid-19. Las autoridades de San Juan Cancuc, localizado en las montañas del Estado de Chiapas, han informado a través de un documento oficial que en las 45 comunidades que conforman el municipio no se permitirá que la población se vacune contra la covid-19, a pesar de que México sigue rompiendo récords de contagios debido al nuevo coronavirus.

En Ciudad de México, el 45% de las personas hospitalizadas que fallecieron por COVID-19 se debió a que no hubo camas disponibles para atenderlos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Así lo reveló un estudio publicado en la revista científica estadounidense PLOS ONE, indicando que tal estadística por lo menos se presentó seguido al azote de la pandemia, entre finales de marzo y principios de julio del año pasado.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que pese a haberse contagiado de coronavirus, retomará esta misma semana sus giras por el país y seguirá sin usar cubrebocas porque ya no contagia tras superar la enfermedad, ni tampoco hará obligatorio su uso. “No (usaré el cubrebocas), no. Ahora, de acuerdo a lo que plantearon los médicos, ya no contagio” , argumentó el mandatario.

, argumentó el mandatario. Mutación mexicana del virus de la COVID-19 es la más preocupante. A diferencia de las mutaciones del virus de covid-19 que han sido detectadas en Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica, la variante de Jalisco puede volver menos eficaces las vacunas que hay actualmente, advirtió Ravi Gupta, profesor de Microbiología de la Universidad de Cambridge.

Semáforo epidemiológico en México

Desde el lunes 1 de febrero, trece estados de México se encuentran entre los marcados como ROJO gracias a la pandemia: Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Un nivel más abajo, de color NARANJA, encontramos a otros diecisiete estados entre los que figuran: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Por último, y no por eso menos importantes, a la fecha solo hay dos estados con el color AMARILLO en México: Chiapas y Campeche.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir el COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

Cuidados a seguir si tienes coronavirus

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

