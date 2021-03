Como cada año, millones de mexicanos deberán ajustar la hora de sus relojes ni bien empieza el verano en todo el territorio. Una vez más, el fin del invierno marca una serie de cambios en el país azteca, entre los que destaca la alteración de la hora en gran parte de los estados. ¿Cuándo, por qué y qué hacer con la hora en México? Te invitamos a revisar toda la información que hemos recolectado para ti. ¡Toma nota ya!

Sin ánimo de darle más vuelta al asunto del cambio de horario en México, te advertimos que el horario de verano empieza nada más y nada menos que este 4 de abril, fecha en la que muchos ciudadanos deberán reinventar su estilo de vida. Y es que en la madrugada del domingo, el pueblo azteca le abre las puertas al Daylight Saving Times (DTS) por los próximos seis meses.

Cambio de horario: ¿se adelanta o retrasa en México?

Una vez llegue el 4 de abril en todo el mundo, cualquiera que viva en la República Mexicana deberá adelantar una hora sus relojes a las 2:00 de la madrugada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando sean las 2:00 de la mañana, en realidad será la 3:00. En consecuencia, ese día, el pueblo mexicano dormirá una hora menos.

¡Importante! Este cambio horario no afecta a todos los estados México. Y es que en Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, la hora seguirá siendo la misma, por lo que si vives en alguno de estos estados lo mejor es no tocar el reloj. Dicho esto, ya sabes lo que tienes que hacer llegado el domingo. No olvides compartir esta información con tus amigos.

El cambio de horario en México va desde el domingo 4 de abril al último domingo de octubre de 2021 (Foto: Pixabay).

¿A qué se debe el cambio de horario en verano?

Por historia, se sabe que Benjamin Franklin escribió una carta en 1978 y tenía una propuesta de ahorro que buscaba establecer impuestos para que tuvieran contraventanas y en estas no podía pasar la luz, moderaban también el consumo de cera y velas, así como también prohibían el tránsito nocturno con toques de campanas de iglesia por las mañanas para que todos se levantaran a una hora exacta al empezar su día.

En lo que respecta a México, el cambio de horario comenzó a implementarse durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, en 1996, para aprovechar la luz natural. Su principal objetivo fue ahorrar luz eléctrica, y desde entonces se estableció que el horario de verano abarcaría del primer domingo de abril al último domingo de octubre en gran parte del país.