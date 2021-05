Te toca dar con la respuesta de este desafío visual que es todo un lío. Y es que esta imagen nos propone encontrar un rostro que no está visible como las demás. Vemos un ambiente primaveral en un lago, pero no es tan fácil ubicar un rostro que está oculto en ellos. Tan perceptible como imperceptible es el rostro fuera de las dos persona que se ubican ahí. ¿Podrás encontrarlo? Vamos.

Como podrás observar en la gráfica de abajo, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Para ubicar ese rostro en la imagen, debes tener mucha paciencia. No te vamos a engañar, la prueba visual es difícil y ello se ve evidenciado en la poca cantidad de usuarios que han dicho “lo logré”, pero nosotros no queremos desanimarte.

Aquí, presta atención a los detalles y a las figuras que hay, porque así te darás cuenta que si no lo ubicas, es porque no es tan sencillo, así la respuesta será más complicada de hallar. Sí, confiamos en tus habilidades, en tu capacidad, en tus aptitudes, en todo lo que has venido reforzando a lo largo de los años, y profundizado aún más en estos meses que decidiste -sea por voluntad propia o porque caíste en ella- probar más y más desafíos visuales.

IMAGEN VIRAL

Ubica la cara oculta en el reto viral de las personas en el lago. (Tiempo de san Juan)

Como pudiste ver, la imagen es sencilla en sí, con matices muy claras y diferenciales, pero todos dan la sensación de que están pasándola bien. Dicho esto, pasamos a lo complicado. ¿Pudiste ubicar claramente ese rostro en la imagen? Seguro que al menos te diste cuenta que hay varias personas ahí y podrías confundirla con una de ellas, pero no, no es el que te pedimos, así que sigue buscando.

¿Lo encontraste? ¿Nada aún? Tranquilo, no te sientas mal por darte por vencido. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

SOLUCIÓN DEL RETO

Pues bien. No eres el primero en errar en este desafío y seguramente tampoco serás el último. Por lo tanto, te vamos a brindar la respuesta de la prueba, la misma que puedes encontrar en la a continuación y en nuestra segunda foto de nuestra galería. Enfócate en tus habilidades, reconoce cómo puedes resolver mejor las siguientes pruebas y sabrás responder mejor en el futuro.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

