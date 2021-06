Los nuevos desafíos visuales son los que te ponen contra las cuerdas de diferentes formas y aquí tendrás un ejemplo de lo que es realmente tener una mirada más allá de lo evidente para poder dar con la figura del perro en la madera. Es una forma de resolver acertijos que se han vuelto la sensación en estos meses de pandemia por el Coronavirus (COVID-19). ¿Crees tener la capacidad de dar la respuesta de esta prueba visual? Vamos, tómatelo con la confianza necesaria para responder bien y ubicarlo en menos de 5 segundos.

¿Estás preparado para revisar pixel por pixel esta gráfica que es tendencia y ver que la solución es -o no es- nada sencilla? Este nuevo acertijo viral ha puesto ‘en jaque’ a más de un usuario en las redes sociales por su gran complejidad. Debido a que encontrar dicho perro no es una tarea fácil de realizar, miles de usuarios de Estados Unidos, México y España la han catalogado con una de las pruebas visuales más difíciles que se han creado hasta el momento.

Si te fijas bien en la imagen, sabrás que cinco segundos pueden ser una brisa para encontrar ese perro. Y es que no podíamos ponértela más difícil, pero sabemos que es necesario igual avisarte antes de hacerlo para que tengas la oportunidad de prepararte y hacerlo. De hecho, son muy pocos lo que lo han hecho en ese tiempo, así que te podrían faltar algunos segundos para dar con solución.

IMAGEN VIRAL

Mira la imagen de la madera y ubica en 10 segundos la figura del perro. (Fotos: Facebook)

¿Pudiste encontrar la solución a este desafío visual? No te preocupes, pues sabemos que miles de usuarios no han podido completar con el reto por su alto grado de dificultad. Si llegaste hasta este punto, es porque eres una de las personas que se dio por vencido al no encontrar el perro oculto en la madera de la imagen. De no ser así, te felicitamos y animamos a continuar con otras pruebas.

Ya pasó el tiempo determinado para dar con la respuesta. A estas alturas, tú debes saber que tienes que haber dado con lo que te pide el acertijo visual. De no ser así, no tengas problemas. Nuestra misión es brindarte todas las respuestas a estos desafíos, por lo que a continuación conocerás la respuesta exacta de su ubicación, para que luego de ello retes a aquellas personas a las que quieres poner contra las ruedas.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

A continuación, te dejamos con la ubicación exacta del objetivo en la ilustración. Pues verás que no era nada complicado dar con ella, solo tenías que mirar más allá de lo evidente y abrir bien los ojos. ¿La solución? Mírala a continuación o en nuestra segunda foto de la galería de esta nota. Ah, y no olvides retar a tus amigos o familiares con este desafío.

Solución: aquí se halla la imagen del perro en la madera de este reto viral. (Fotos: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

