Si reconoces a la mitad de los personajes que protagonizan esta composición, estamos seguros que has tenido de las mejores infancias del mundo. Y es que muchos de los que aparecen en la fotografía de este reto visual nos acompañaron en momentos que recordaremos para siempre. Lo único que tienes que hacer en esta ocasión es encontrar a Piolín, sí, quizás el más difícil de ubicar por su tamaño tan peculiar. No te daremos tiempo mínimo para encontrarlo, pues no será tan sencillo como piensas, pero tampoco hagas trampas con la respuesta.

El desafío consiste en responder un gran inconveniente: ¿dónde está Piolín, el pájaro engreído de la abuelita Emma Webster? Te pondremos una composición gráfica con todos los personajes que marcaron tu infancia, siendo muchos de ellos protagonistas de diferentes programas que vimos en los 90 (o antes también). Como bien sabemos, esto se trata de un reto visual y, por ende, deberás identificar ese pajarito amarillo muy inteligente.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Desbloquea tu infancia: ubica en el reto visual a Piolín oculto entre estos personajes. (Foto: Facebook)

RESPUESTAS DEL RETO VISUAL

¿Nada aún? Tranquilo, no te sientas mal por darte por vencido. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Solo tienes que mirar con atención las imágenes más pequeñas que se forman en los bordes, específicamente sobre la mesa de la parte más baja de la composición. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar la imagen para que puedas revisarla con detenimiento.

Solución del reto visual: aquí verás a Piolín oculto entre estos personajes. (Foto: Facebook)

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos visuales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.