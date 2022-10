Pues es el momento que desafíes por completo tu agudeza visual y encuentras en un corto espacio de 5 segundos el objetivo que solicitamos en este complicado acertijo visual. Por ello, es muy necesario que no dejes escapar cualquier detalle y te concentres al máximo, ya que tus ojos serán la única herramienta que podrás utilizar.

Es importante que para obtener éxito dejes todo tipo de distracción de lado y te enfoques por completo en este acertijo visual. Mira a detalle cada rincón de la ilustración, observa minuciosamente la imagen y cuando ya te sientas listo, inicia con el desafío y busca cuál de todos los animales que aparecen no es un camello.

Te recordamos nuevamente que solamente contarás con 5 segundos para lograr detectar el objetivo que te solicitamos. Ten en cuenta que dispondrás de esa cantidad de tiempo en cada intento que realices.

Imagen del acertijo visual

Revisa cada detalle de la imagen y trata de encontrar la respuesta a este complicado acertijo visual.| Foto: genial.guru

Solución del acertijo visual

Si llegaste a esta parte del desafío y todavía no logras encontrar al animal que no es un camello, pues no te preocupes ya que a continuación te brindaremos la respuesta correcta. Solo mira al animal que aparece al final, no tiene jorobas.

Tras analizar la ilustración detectamos que el animal que sale en el fondo no es un camello.| Foto: genial.guru

¿Qué es un acertijo visual?

Un reto viral es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.