No todos los retos virales que circulan en Internet son fáciles de resolver. En esta nota de Depor te damos a conocer uno que es tan complicado que casi nadie lo ha superado. ¿En qué consiste el desafío? Debes averiguar dónde está el número 8 en la imagen. ¿Puedes hacerlo?

La clave del éxito en esta prueba es observar detenidamente la ilustración. No hay de otra. Si solo le das un vistazo, no serás capaz de ser una de las pocas personas que salieron victoriosas. ¡Guerra avisada no mata gente! ¡En este momento ya sabes lo que tienes que hacer!

Aprovecha que no hay límite de tiempo establecido en el reto viral. ¡Abre bien los ojos! Queda en ti si sigues nuestra recomendación o no. Lo concreto es que nosotros siempre queremos tu bien. Si estás aburrido(a) y no sabes qué hacer para divertirte, este reto viral hará que tengas un día excelente.

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Qué se aprecia en la imagen del reto viral? Lo que podemos ver es una gran cantidad de números 0. Sin embargo, estos no son los únicos presentes en la ilustración. También está el número 8, el cual debes hallar para salir victorioso en el desafío. ¡Comienza a buscarlo!

A simple vista no se aprecia el número 8 en esta ilustración. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del reto viral

Recuerda que en este reto viral tienes todo el tiempo del mundo para encontrar el número 8. Puedes buscar con calma. Nadie te apura. Pero si ya tiraste la toalla y deseas conocer su ubicación, te informamos que la sabrás siempre y cuando mires la siguiente imagen.

En esta imagen se indica la ubicación del número 8. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que hará que no tengas un día aburrido. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Deseas participar en otro reto?

Hay un gran número de retos virales en la página web de Depor. Algunos son más difíciles de resolver que otros, pero todos, definitivamente, te divertirán. Elige el que más llame tu atención de una vez. No olvides contarnos qué tal te fue en los comentarios.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.