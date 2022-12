En este acertijo visual no se te está pidiendo que encuentres un número, una persona, un animal o un objeto. Aquí solo tienes como tarea hallar la palabra ‘CIELO’ en la imagen. El desafío, en este preciso momento, está causando furor en varias redes sociales porque es muy complicado de resolver.

Debido a lo último que hemos indicado en el primer párrafo, te pedimos que te prepares antes de participar en la prueba. Si te confías, estarás más cerca de perder que de ganar. Esa es la verdad. No exageramos a la hora de informar eso. ¡Ojo! ¡Solo queremos ayudarte a cantar victoria!

Por otro lado, ten en cuenta que luego de participar en el acertijo visual no es mala idea compartirlo en tus redes sociales para que más personas, como tus familiares y amigos, puedan sumarse al desafío y pasar un agradable momento. Todos te acabarán dando las gracias por la oportunidad que les diste.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

La palabra ‘HIELO’, que tienes que hallar en la imagen, está bien escondida entre tantas palabras ‘CIELO’. Si no te esfuerzas al máximo, encontrarla será algo imposible de hacer para ti. ¡Estás avisado(a)! ¡Deja todo en la cancha! Este desafío te divertirá por su nivel de dificultad.

¿Puedes encontrar la palabra ‘HIELO’ en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Nos pone muy contentos saber que hay personas que pudieron encontrar la palabra ‘HIELO’ en la imagen. Si lamentablemente no fuiste capaz de hallarla, no hay ningún problema. No todo el tiempo se gana. A veces también toca perder. A continuación indicaremos dónde está exactamente la mencionada palabra.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘HIELO’. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que te entretendrá en cualquier momento. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. Es decir, te piden encontrar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

