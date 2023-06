La trágica partida de Julián Figueroa a los 27 años dejó a su esposa, Imelda Tuñón, y a su hijo José Julián sumidos en la tristeza y el duelo. En medio de estas difíciles circunstancias, surge la interrogante sobre cómo el pequeño está afrontando la dolorosa pérdida de su padre.

El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian falleció el 9 de abril de 2023 de un sorpresivo infarto al corazón.

El actor y cantante era muy querido por su familia, que lo extrañan inmensamente. Por supuesto, la tristeza de su madre, sus hermanos y su esposa Imelda Tuñón ha sido inmensa. No obstante, algo particularmente triste de este caso es que su hijo de 6 años crecerá sin su padre a su lado.

Pese a su corta edad, el pequeño debe lidiar con la muerte de su progenitor y saber superarlo.

EL HIJO DE JULIÁN FIGUEROA SABE SOBRE SU MUERTE

José Julián, el hijo de Figueroa, tiene conocimiento de la muerte de su padre, pues su familia decidió que debía conocer la verdad. Sin embargo, tiene el apoyo del resto de su familia, que está constantemente presente para él.

“Sí, es consciente que su papi ya no está, pero sabe que está en el cielo y que también en su corazón, y que está con toda la familia. Tiene mucha mamá, mucha abuelita y tiene muchos familiares que lo quieren mucho”, contó Imelda a diversos medios de comunicación.

Julián Figueroa junto a su esposa Imelda y su hijo José Julián, disfrutando de las fiestas navideñas (Foto: Julián Figueroa / Instagram)

Aunque solo tiene 6 años, es consciente que su madre también está pasando un momento difícil con la pérdida de su esposo y el niño mostró preocupación por ella.

“Me dio mucha cosa que me dijo hace poquito ‘mami tienes que cuidarte mucho’”, agregó.

LO QUE ESTÁN HACIENDO PARA NO AFECTAR AL HIJO DE JULIÁN FIGUEROA

Imelda, quien debe lidiar también con esta difícil situación a sus 26 años, habló sobre las medidas que están tomando para que su hijo afronte la muerte de Julián Figueroa y no se sienta abrumado por ello.

Por supuesto, una de las principales acciones es acompañarlo el mayor tiempo posible. En declaraciones a Edén Dorantes, la viuda dijo: “Trato de estar con él lo más que pueda, no dejarlo solo”.

Además, intentan no guardarle secretos a José Julián y tratar de absolver todas las dudas que tenga acerca de la partida de su padre y el hecho de que ya no esté presente en su vida.

“Con cuestiones como lo que le pasó a su papá, dejo que me pregunte todo y ya veo yo cómo le voy respondiendo si siento que lo va a entender o no. Pero igual no sé qué está pasando por su cabeza ahorita que tiene 6 años, es un niño”, aclaró.

Gracias a las medidas tomadas por su madre Imelda, el niño recibe el amor y el cuidado necesarios para afrontar este difícil proceso.