Divertirte desde la comodidad de tu casa es posible. Solo necesitas un reto viral que sea excelente. Por suerte para ti, en esta nota de Depor te presentamos uno. ¿En qué consiste el desafío? Tienes que identificar el fragmento correcto en la imagen. Ojo que solo cuentas con 9 segundos para hacerlo.

Seguro te estás preguntando porqué hemos establecido un límite de tiempo. La razón es sencilla: queremos que, además de entretenerte de una manera sana al participar, pongas a prueba tu visión como nunca antes. Esa es la verdad. No creas que queremos estresarte. Relájate porque tú eres capaz de salir victorioso(a).

Estando tranquilo(a) podrás observar detenidamente la ilustración elaborada por genial.guru y así, eventualmente, serás capaz de identificar el fragmento correcto. La clave del éxito en este reto viral ya la sabes. Ahora la pelota está en tu cancha. ¡Todo depende de ti! ¡Vamos! ¡Comienza a buscar de una vez por todas!

Mira aquí la imagen del reto viral

En la imagen del reto viral podemos apreciar la fotografía de un pastel de chocolate, que está rodeado de otros elementos que también son deliciosos, pero estos no se logran ver en su totalidad debido a que una esquina de la instantánea está rota. Es por eso que tú debes identificar cuál es el fragmento que le falta.

Observa esta ilustración y dinos qué fragmento es el correcto. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Si después de 9 segundos no pudiste identificar el fragmento correcto, tenemos que decirte que fallaste en este reto viral, pero no te sientas mal por ello. El mundo no se va a acabar. Esto es un juego. A continuación sabrás cuál es el pedazo faltante en la fotografía del pastel de chocolate que está rodeado de elementos deliciosos.

En esta imagen se indica cuál es el fragmento correcto. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te divertirá siempre. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

