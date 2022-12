Si tienes tiempo libre no es una mala idea aprovecharlo para participar en un reto viral. Solo debes asegurarte de que sea difícil de superar para que te entretengas. Justamente, ahora mismo te traemos uno en el que solo cuentas con 10 segundos para ubicar la palabra ‘PLAN’ en la imagen.

La prueba que presentamos aquí ya tiene cierto tiempo circulando en Internet. No es nueva como muchos pueden llegar a pensar. Lo curioso es que sigue dando que hablar en las redes sociales. Y es que posee una estadística impactante: solo un 7 % de participantes ha sido capaz de cantar victoria.

Revelarte esa cifra no es para desanimarte, sino para que te prepares. No te confíes en ningún momento. Hacerlo está prohibido. Esto es un juego, pero necesitas un poco de seriedad para tener chances de decir “lo logré”. Recuerda que nosotros siempre te informamos lo que necesitas saber. Esta vez no es la excepción.

Mira aquí la imagen del reto viral

Las palabras ‘CLAN’ abundan en la imagen del reto viral. Esa es la verdad, pero también es cierto que está la palabra ‘PLAN’. El detalle con esta última es que se oculta entre las otras. Es por eso que ubicarla es difícil. Sobre todo porque nada más cuentas con 10 segundos para hallarla.

A simple vista no se aprecia la palabra ‘PLAN’ en esta ilustración. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del reto viral

No todas las personas pueden darse el lujo de salir victoriosas en este reto viral. Lo sabemos muy bien. Si te tocó perder, recuerda que divertirse es lo único que importa. En la siguiente imagen podrás conocer en dónde está la palabra ‘PLAN’. No olvides compartir el desafío con tus familiares y amigos.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘PLAN’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te entretendrá a cualquier hora. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

