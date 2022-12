Como queremos que te diviertas y al mismo tiempo pongas a prueba tu visión, decidimos compartirte este reto viral, el cual solo ha sido superado por un 3 % de participantes. Sí, no es broma. ¿En qué consiste el desafío? Debes averiguar dónde está el niño diferente al resto en la imagen.

¿Quieres que te demos consejos antes de que participes en esta prueba? Bueno, la primera recomendación que te brindamos es que no debes desesperarte buscando al mencionado pequeño. La calma es muy importante aquí. Relájate. Respira profundo. Aprovecha que no hay un límite de tiempo establecido. Nada ni nadie te apura.

El segundo consejo que podemos darte es que prestes mucha atención a los detalles de la ilustración que, si no te has dado, es una creación de genial.guru. Habiéndote dicho todo ello, es hora de que demuestres toda tu capacidad visual con el reto viral. ¡Confiamos en ti! ¡Vamos!

Mira aquí la imagen del reto viral

En la imagen del reto viral podemos apreciar a varios niños sonrientes. Todos, aparentemente, son iguales, pero no. Hay un pequeño que es diferente al resto. ¿Será distinto porque no está feliz o porque no es rubio? Eso tienes que averiguarlo. Identifica a dicho menor lo más rápido que puedas.

A simple vista no se aprecia al niño diferente al resto en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

¿No pudiste encontrar al niño que es diferente al resto y quieres saber dónde está exactamente? No se diga más. En este punto de la nota te vamos a revelar la ubicación del mencionado pequeño. Solo vas a tener que mirar la siguiente imagen.

En esta imagen se indica dónde está el niño diferente al resto. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te ayudará a divertirte. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

