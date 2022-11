Participar en el test de personalidad que te trae Depor hoy no te quitará mucho tiempo. Y es que apenas digas qué viste primero en la imagen, la prueba te brindará toda la información sobre cómo eres realmente. Impresionante, ¿no crees?

El corazón y la manzana son las únicas opciones en la ilustración, de acuerdo a MDZ Online. Si dices otra cosa, no podrás saber cuál es tu verdadera forma de ser. ¡Después no comentes que no te avisamos sobre esto!

Por otro lado, no queremos que participes en el test de personalidad de esta nota sin antes recalcarte lo siguiente: la prueba no posee resultados con validez científica. Quien te diga lo contrario, te está engañando. ¡Ya lo sabes!

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el corazón y la manzana. Para que sepas cómo eres realmente, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Corazón:

Si viste primero el corazón, destacas por ser alguien de mente libre. Consideras que la vida es muy corta como para no disfrutarla. Pocas veces elaboras juicios de valor sobre alguien si no lo conoces. Disfrutas la compañía, pero también te gusta pasar tiempo a solas. Perdonas fácilmente. Jamás guardas rencor. Eres bondadoso(a), amable y muy atento(a).

Manzana:

Si viste primero la manzana, te caracterizas por ser inseguro(a). Acudes a tus seres queridos para que te ayuden a solucionar problemas. No puedes tomar decisiones rápidamente. Tus miedos no te permiten demostrar tu potencial. Sabes cuál es tu objetivo y descuidas lo que pasa alrededor. En tu obsesión de querer que todo sea perfecto, no disfrutas el proceso.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que pueden revelar cómo es una persona. Generalmente, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

¿Quieres participar en otro test de personalidad?

En Depor hemos compartido muchos test de personalidad y todos te ayudarán a conocerte mejor. ¡Anímate a participar en ellos! ¡Hasta la próxima!

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.